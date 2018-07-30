متطرف إسرائيلي يعلن خطوبته عند المسجد الأقصى

تجرأ المتطرف الإسرائيلي البارز في جماعات الهيكل "إفراهام بلوخ"، وقام بتنظيم حفل خطوبته عند مدخل باب المغاربة، الأحد، وتوعد بعقد قرانه قريبًا داخل المسجد الأقصى.

والمتطرف إفراهام بلوخ هو بديل تومي نيساني مسؤول منظمة "طلاب لأجل الهيكل"، ويشغل بلوخ اليوم عدة مناصب في جماعات الهيكل أبرزها المدير الإداري في يشيفات هار هبيت (إحدى المدارس الدينية التي أنشأتها جماعات الهيكل).

كما يشغل منصب رئيس قسم الإعلام في اتحاد منظمات الهيكل، ونائب رئيس جماعة المرشدين.

ويعد بلوخ من أكثر الإسرائيليين تطرفًا وعدوانية ضد النساء والأطفال داخل المسجد الأقصى، وعادة ما يحاول استفزاز الحراس والموظفين داخل المسجد المبارك.

ويتقاضى بلوخ راتبه على عمله في منظمات الهيكل.

ودائمًا ما تدعو جماعات أو "منظمات الهيكل"، أنصارها من المتطرفين، للمشاركة في سلسلة اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة الاحتلال، في أكثر من مناسبة كان آخرها دعوات اقتحام واسعة لباحات الأقصى قبل أسبوع في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم.