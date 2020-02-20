ألمانيا
الخميس 20 فبراير 2020 22:13

"متطرف" ألماني نفذ هجوم فرانكفورت ثم قتل والدته وانتحر [فيديو]

منفذ الهجوم توبياس راتجن
منفذ الهجوم توبياس راتجن
قال الادعاء الألماني إن منفذ هجوم دموي في بلدة هاناو في فرانكفورت أسفر عن مقتل 9 أشخاص من أصول أجنبية، قتل والدته قبل أن ينتحر.

وأصيب في الهجوم 6 أشخاص أحدهم حالته حرجة.

وتتراوح أعمار القتلى بين 21 عاما و44 عاما، وبينهم 5 أتراك وفقا للسفير التركي في برلين.

وقال الادعاء إن المشتبه به ألماني عمره 43 عاما يدعى توبياس راتجن.

من ناحية أخرى، قال المدعي العام بيتر فرانك إن المشتبه به نشر بيانا على الإنترنت يتضمن آراء عنصرية متطرفة قبل أن يقتل ضحاياه ثم يدير البندقية على والدته ليقتلها وينتحر.

أضاف للصحفيين "وضع المشتبه به على صفحته رسائل مصورة وبيانا نوعا ما إضافة إلى أفكار غامضة ونظريات مؤامرة سخيفة تشير لوجهات نظر بالغة العنصرية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه واثق من أن السلطات الألمانية ستبذل قصارى جهدها للكشف عن ملابسات هجوم هاناو بجميع أبعاده.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
ألمانيا
مسلمون
هجوم
بلدة هاناو
فرانكفورت

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: بطاقم تحكيم نسائي.. مباراة بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة
Thumbnail
"بنت مكة".. فيديو كليب يشعل جدلًا بين السعوديين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: بطاقم تحكيم نسائي.. مباراة بين قادة الفصائل الفلسطينية في غزة
  2. "بنت مكة".. فيديو كليب يشعل جدلًا بين السعوديين
  3. شاهد: الجماهير تهتف لأبوتريكة في مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات
  4. شاهد: قصف مكثف لطائرات النظام السوري على إدلب وريفها
  5. "قتلة سفاحون".. ساندرز يفتح النار على السعودية وولي عهدها