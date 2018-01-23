الثلاثاء 23 يناير 2018 21:08
"مترو الأنفاق" تبايع السيسي لرئاسة مصر
أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بيانا أيدت في ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك بعد ساعات من اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان.
وقالت شركة "مترو الأنفاق" في بيان إن "الشركة تؤيد بيان القوات المسلحة الباسلة ودورها الكبير والمتنامي في حفظ الأمن وسلامة البلاد على الصعيد الداخلي والخارجي ومجابهة الفساد."
كما أكدت الشركة في بيانها " أنها تؤيد مبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لتكملة مسيرة بناء مصر الحديثة."
المصدر
الجزيرة مباشر
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