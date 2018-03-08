مأساة الروهينغيا
الخميس 8 مارس 2018 09:07

متحف الهولوكوست بواشنطن يسحب أرفع جوائزه من زعيمة ميانمار

زعيمة ميانمار, أونغ سان سو تشي
غيتي
سحب متحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن، أرفع جوائزه لحقوق الإنسان التي منحها لزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، لعدم إدانتها "الحملة الوحشية" لجيش بلادها ضد مسلمي الروهينغا.

وتواجه سو تشي، التي كانت رمزًا للديمقراطية في وقت من الأوقات، حملة إدانة دولية بسبب معاملة ميانمار لأقلية الروهينغا المسلمة، حيث صنفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وحصلت سو تشي على جائزة "إيلي فيزل" عام 2012 تقديرًا "لمقاومتها الطويلة للديكتاتورية العسكرية" و"الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان لكل شعب ميانمار"، حسبما ذكر المتحف في خطاب موجه لسو تشي في موقعه الإلكتروني.

وجاء في الخطاب "كنا نأمل أن تقومين، بصفتك شخصاً نحتفل به نحن وكثيرون آخرون لالتزامكم بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية، بشيء لإدانة ووقف الحملة العسكرية الوحشية وللتعبير عن التضامن مع شعب الروهينغا المستهدف".

وفر حوالى 700 ألف مسلم من الروهينغيا إلى بنغلاديش بعد أن شن جيش ميانمار هجمات ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) شمالي البلاد يوم 25 أغسطس/آب.

وتقدم الجائزة سنويًا منذ عام 2011، وحصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تلك الجائزة عام 2017.

وحصلت سو تشي على جائزة نوبل للسلام عام 1991 بسبب كفاحها المستمر منذ عقود من أجل الديمقراطية في ميانمار، ولكن كانت هناك دعوات لتجريدها من الجائزة في الأشهر الأخيرة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
زعيمة ميانمار
أونغ سان سو تشي
أقلية الروهينغيا المسلمة
مسلمو الروهينغيا
إدانة
هجمات وحشية
جيش ميانمار
حملة وحشية
متحف الهولوكوست بواشنطن
سحب جائزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
سوء السلوك الجنسي يطيح برئيس "الغابات الأمريكية"
Thumbnail
شاهد| محمود حسين: الخلافات الداخلية في الإخوان المسلمين انتهت

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم