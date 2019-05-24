الجمعة 24 مايو 2019 13:21
متجاوزا الكونغرس: ترمب يخطط لبيع أسلحة للسعودية والإمارات
تستعدّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعوديّة والإمارات عبر تجاوز الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ترمب سيبع أسلحة للسعودية والإمارات عبر تجاوز الكونغرس
- وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون الإدارة الأمريكيّة للّجوء إلى بندٍ يتعلّق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترمب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.
- مسؤولون ونوّاب أمريكيّون قالوا إن هذا الإجراء قد يُتّخذ في الأيّام المقبلة.
- السناتور الديمقراطي كريس ميرفي أوّل من تحدَّث عن هذا الموضوع علنًا الأربعاء، وكتب على تويتر "أسمع أنّ ترمب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة" من أجل السّماح "ببيع قنابل للسعوديّة".
- ميرفي: سيَدّعي ترمب أنّ عمليّة البيع تلك حالةٌ طارئة، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه. وسيحصل (البيع) تلقائيًا".
- ميرفي ليس هناك أيّ وضع طارئ لبيع قنابل للسعوديّة كي تُلقيها في اليمن. السعوديّون يقصفون المدنيّين، وبالتالي إذا كانت هناك أيّة حالةٍ طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانيّة تُسبِّبها القنابل التي نبيعها للسعوديّين.
تصاعد التوتر
- ردًا على سؤال وكالة فرانس برس، اكتفت وزارة الخارجيّة بالقول إنّها لا تُعلّق على أيّ مبيعات أسلحة محتملة "إلى حين إبلاغ الكونغرس رسميًا بها".
- يأتي ذلك في وقت يتصاعد التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، المنافس الرئيسي للسعودية في الشرق الأوسط.
- تُعتبر مسألة العلاقات مع الرياض، حليف واشنطن الوثيق، حسّاسة بالنسبة إلى النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء، خصوصاً بسبب الحرب في اليمن.
- كان الكونغرس الأمريكي أصدر في أبريل/ نيسان قراراً يطلب من الرئيس "سحب القوّات المسلّحة الأمريكيّة من الأعمال القتاليّة" في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترمب اعترض عليه.
- أثار اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول داخل قنصليّة بلاده في اسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرّع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيّين ضدّ دعم ترمب للرياض.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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