الاثنين 16 يوليو 2018 17:48
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: الوضع الراهن في البلد لا يمكن أن يستمر
قال غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا إن البلاد تغرق في أزمة وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
جاءت تصريحات سلامة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها، وكانت أبرز تصريحاته كالتالي:-
- سلامة: تمكنا من إقامة مركز للحوار الإنساني في ليبيا شارك فيه أكثر من 7 آلاف ليبي نحو ربعهم من النساء
- سلامة: إحراز تقدم سياسي يرتبط بتوقف العمليات العسكرية في ليبيا
- سلامة: الليبيون يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة
- سلامة: ليس من الحكمة إجراء انتخابات بليبيا في ظل الظروف الراهنة هناك
- سلامة: المدنيون هم من يتحملون فاتورة تصاعد أعمال العنف والقتال في درنة
- سلامة: الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر والبلد يغرق في أزمة
المصدر
الجزيرة مباشر