التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 12 أكتوبر 2020 10:52

مباشرة من دبي إلى حيفا.. أول سفينة شحن إماراتية تصل إسرائيل

سفينة الشحن الإماراتية لحظة وصولها ميناء حيفا
وسائل التواصل
وصلت، اليوم الإثنين، أول سفينة شحن إماراتية، إلى ميناء حيفا، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية دخول أول سفينة شحن واردة من الإمارات إلى ميناء حيفا صباح اليوم.

وأضافت "في الشحنة التي تم تفريغها صباح اليوم: حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية"، وأشارت إلى أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء جبل علي في دبي، وتحمل السفينة اسم MSC-Paris.

كما نشر الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، صورًا على تويتر للسفينة الإماراتية معلقًا "حصري.. لأول مرة في التاريخ- قبل قليل وصلت أول سفينة إماراتية مباشرة من ميناء جبل علي في دبي إلى إسرائيل".

وتابع "السفينة الإماراتية MSC- PARIS دخلت قبل قليل إلى ميناء حيفا لتفريغ حمولتها..."، وفي تغريدة قبلها علق على صورة السفينة قائلًا "أهلًا وسهلًا بكم في إسرائيل".

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع للخارجية الإسرائيلية، صورة أيضًا لوصول السفينة الإماراتية إلى ميناء حيفا، وعلق قائلًا: لحظة تاريخية في ميناء حيفا أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم إسرائيل، بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

وكان موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قد ذكر الأربعاء الماضي، إن "الرئيس التنفيذي لميناء حيفا ماندي سالزمان، عقد اجتماعا عبر شبكة الإنترنت مع كبار المسؤولين في موانئ أبو ظبي ودبي، والهند وسريلانكا".

وأضاف الموقع "كشف سالزمان، خلال المحادثة، أن شركات الشحن القادمة من الشرق الأوسط إلى إسرائيل عبر ميناء حيفا، ستتمكن الآن من المرور عبر ميناء جبل علي، في دبي".

وتابع "أشار سالزمان إلى أن أول سفينة تحمل حمولة من الإمارات، ستصل إلى ميناء حيفا يوم الإثنين ".

تطبيع

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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سفينة شحن
ميناء حيفا
تطبيع

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