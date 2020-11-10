مباراة كرة قدم مثيرة تحت الثلوج(فيديو)

اكتسى ملعب نادي "ريال سالت ليك" باللون الأبيض قبل مواجهته لفريق سبورتنغ كانساس سيتي، فجر الإثنين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وغطت الثلوج الكثيفة أرضية الملعب بأكمله قبل اللقاء، وأثناء تدريبات الإحماء قبل بداية المباراة.

ورغم إزالة جزء كبير منه قبل إطلاق صافرة البداية، إلا أن الثلج استمر في التساقط حتى أثناء سير المباراة، واستمرت اللعبة لتنتهي بفوز الضيف سبورتنغ بهدفين مقابل لا شيء للمضيف.

Snow game? SNOW GAME! pic.twitter.com/5usOjTBfTX — Major League Soccer (@MLS) November 8, 2020