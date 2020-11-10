الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 13:02
مباراة كرة قدم مثيرة تحت الثلوج(فيديو)
اكتسى ملعب نادي "ريال سالت ليك" باللون الأبيض قبل مواجهته لفريق سبورتنغ كانساس سيتي، فجر الإثنين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وغطت الثلوج الكثيفة أرضية الملعب بأكمله قبل اللقاء، وأثناء تدريبات الإحماء قبل بداية المباراة.
ورغم إزالة جزء كبير منه قبل إطلاق صافرة البداية، إلا أن الثلج استمر في التساقط حتى أثناء سير المباراة، واستمرت اللعبة لتنتهي بفوز الضيف سبورتنغ بهدفين مقابل لا شيء للمضيف.
Snow game? SNOW GAME! pic.twitter.com/5usOjTBfTX— Major League Soccer (@MLS) November 8, 2020
Ilie wins snow pinball in the dying seconds of the first half to put #SportingKC ahead 1-0.— Sporting KC (@SportingKC) November 9, 2020
and if the lead holds...👀 #DecisionDay pic.twitter.com/cPqTbUSqQe
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند