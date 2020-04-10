مبادرة وصال: تخلص من مخاوف كورونا باللعب والصداقة
هربت غدير من ويلات الحرب في سوريا حاملة من تبقى حيا من أبنائها، وجاءت بهم إلى بريطانيا باحثة عن الأمان والاستقرار. لكن سرعان ما تجددت مخاوف السيدة السورية من مواجهة الموت، بعدما ضربت كورونا أرجاء أوربا والعالم بأسره، استغاثت غدير على إحدى صفحات الجاليات العربية ببريطانيا قائلة: الموت يحاصرني في كل مكان! أترك أولادي لمن إذا قرر الفيروس اقتحام جسدي؟
مخاوف السيدة الأربعينية تتشاركها آلاف الأسر العربية التي تعيش في أوربا، وكما يقول سيغموند فرويد ”لايمكن أن تجد السعادة وأنت غارق في حديثك عن الألم ” تلك المقولة التي تعد ترجمة الواقع، فمع تصاعد مؤشرات الإصابة فى العالم بفيروس كورونا تتزايد مخاوف العرب في اوروبا بشكل طردى، خاصة مع إغلاق أغلب البلدان حدودها، وانحسار خطوط الطيران ..وقطع التواصل المباشر بين المهاجرين أو المغتربين وأوطانهم الأم .
وفي محاولة للسيطرة على تلك المخاوف والهواجس، أطلقت مبادرة ” وصال ” لدعم الأسر العربية المقيمة في أوربا والتي تهدف لتنمية أساليب مساعدتهم على إبقاء صحتهم النفسية جيدة وذلك من خلال التواصل والدعم .
المبادرة أطلقتها طبيبتان مصريتان مقيمتان في بريطانيا، وجاءت الفكرة نتيجة ندرة العيادات النفسانية المؤهلة لفهم الخلفيات الثقافية والاجتماعية للعرب خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين .
وعن هدف المبادرة تقول هند بدوى، معالجة نفسانية عن طريق اللعب، واحدى مؤسسات المبادرة:
” نهدف لتوفير الدعم النفسي للأسر العربية المقيمة في أوروبا وذلك من خلال تقديم مساحة آمنة في تلك الأوقات الصعبة ”.
وتضيف في تصريحات للجزيرة مباشر: فكرت أنا وصديقتي سارة جودت الطبيبة النفسانية ايضا، في توفير مجموعة دعم، عندما لاحظنا تزايد المخاوف لدى العديد من الأسر على أولادهم وأنفسهم من تبعات الموت نتيجة الإصابة بهذا الفيروس. فقمنا بتصميم برنامج علمي وتم مراجعته ومناقشته مع عدد من الأطباء النفسانيين البريطانيين .
وتقول هند: من أكثر الأفكار المسيطرة هذه الأيام على تفكير البعض هي تبعات الموت بكورونا، ومن الذى سيتولى شؤون الأولاد في حال تعرض الأهل للموت؟ وأين سيتم دفنهم؟. وماذا عن اللحظات الصعبة اللي يواجهونها قبل الموت؟
ويعد مفهوم العلاج باللعب ( الذي يعد إحدى ادوات الدعم المقدم ) من مدارس العلاج النفساني غير التقليدي والتي يمكن استغلالها في ظروف العزل المنزلي التى تحول دون الوصول لعيادات الطب النفساني. وهو وسيلة للتعبير عن المشاعر والتجارب وإدارة عملية التوجيه الذاتي حتى الوصول لعملية الشفاء.
ويتكون برنامج وصال من ١٦ جلسة مجانية بمعدل جلسة أسبوعيا، ويبدأ بجلسات فردية يتبعها دمج تدريجي مع مجموعات أخري .
وتشير مؤسسة البرنامج، إلى أنه يساعد المشاركين على تقبل مشاعرهم ومحاولة إدارتها والتعامل معها ،بشكل يحقق التوازن بين ضبط الأمور اللوجستية مثل كتابة الوصية عند العديد من الحالات ومشاركة الأبناء في وضع خطة لإدارة الأمر ، وبين عقلانية المخاوف من خلال أدراك أن فرص النجاة من الفيروس أكبر من نسب الإصابة به وذلك من خلال متابعة المؤشرات التي تدل على ذلك فهذا يخفف كثيرا من العبء النفسي .
وتنصح المعالجة النفسانية كل من يحمل تلك المشاعر السلبية أن يسعى لخلق وتوسيع دوائر الأصدقاء من حوله.
فتقول : التواصل مع الأصدقاء ومحاولة خلق دوائر جديدة في البلد الذي يعيش فيه المهاجر أو المغترب أمر مطلوب جدا وعليه ألا يتوقف عند الصداقات ذات الخلفية الثقافية والاجتماعية والانتمائية الواحدة فقط بل توسيع الدوائر المحيطة به في البلد المقيم فيه.
الأمر الآخر الذى تشير إليه هو ضرورة الحديث مع الأطفال عن مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يمكن اللجوء اليها حال إصابة الآباء بالفيروس وتجهيز قائمة اتصال من الأصدقاء يمكن للأطفال التواصل معهم في حال حدوث عزل للأهل أو مكروه لا قدر الله. فوضع السيناريوهات والتعامل معها كذلك يخفف من العبء النفساني .