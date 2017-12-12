تهويد القدس
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 19:38

مباحثات سعودية أردنية لتداعيات قرار ترمب

الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني
الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني
رويترز
بحث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني في الرياض تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".

ويتوجه عاهل الأردن من الرياض إلى إسطنبول للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية بشأن القدس.

المصدر
الأناضول
وكالة الأنباء السعودية
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تهويد القدس
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
السعودية
الأردن
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك عبد الله الثاني

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