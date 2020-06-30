السعودية
الثلاثاء 30 يونيو 2020 18:56

ما هي جرائم سلمان العودة؟.. هكذا أجاب الخصوم و"علماء السلطان" (فيديو)

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
أرشيف
نشر عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مقطع فيديو يبين فيه جرائم والده في عيون خصومه، مما أثار تفاعلات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العودة في تغريدة عبر حسابه في تويتر "للذين يسألون عن جرائم الوالد اسمعها من خصومه".

وظهر في المقطع الداعية عبدالعزيز الريس، وهو يقول عن العودة، إنه حاول تجميع الناس ومدّ يديه للتعاون مع الدعاة، ويحاول أن يكسب الجميع.

وقال إنه، اجتمع مع بعض المشاهير من لاعبي كرة القدم، اجتمع بأحدهم في بيته والتقط الصور معه، وزار أحد الأندية قبل مباراتهم.

وأضاف، أنه حاول أن" يجمع جميع الأطياف، حاول الكفار حاول أن يكسبهم، وقال هذا واقع ماله من دافع وهو مثبت على العودة" على حد قوله. 

وعلق الناشط فهد الغفيلي على الجرائم التي قال الريس أن الشيخ سلمان العودة "ارتكبها" قائلا جرائم سلمان العودة، وفقاً لصاحب فتوى "زنا الحاكم على التلفزيون لمدة نصف ساعة يومياً".

وقال مغردون أن هذا الشيخ يذكر محاسن العودة، ويحاول أن يقول للناس أنها مساوئ، واصفين خصوم العودة من الدعاة بـ "علماء السلطان".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
سلمان العودة
داعية سعودي
علماء السلطان
جرائم
مغردون

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاتحاد الأوربي يسمح بدخول الوافدين من 15 دولة.. تعرف عليها
Thumbnail
القادم أقوى.. يمني يدخل موسوعة غينيس بعد رص ثلاث بيضات فوق بعضها (فيديو)
Thumbnail
بسبب الأزمة الاقتصادية.. وجبات الجيش اللبناني خالية من اللحوم
Thumbnail
ما حقيقة هجوم أحمد داود أوغلو على سياسة أردوغان في ليبيا؟
Thumbnail
وسط تدهور اقتصادي.. السعوديون يخزنون السلع قبل زيادة الضرائب (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. الاتحاد الأوربي يسمح بدخول الوافدين من 15 دولة.. تعرف عليها
  2. القادم أقوى.. يمني يدخل موسوعة غينيس بعد رص ثلاث بيضات فوق بعضها (فيديو)
  3. بسبب الأزمة الاقتصادية.. وجبات الجيش اللبناني خالية من اللحوم
  4. ما حقيقة هجوم أحمد داود أوغلو على سياسة أردوغان في ليبيا؟
  5. وسط تدهور اقتصادي.. السعوديون يخزنون السلع قبل زيادة الضرائب (فيديو)