فيروس كورونا
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 20:48

ما حقيقة فيديو تلقي ابنة بوتين أول جرعة من لقاح فيروس كورونا؟

تم تداول المقطع على أنه لابنة بوتين
مواقع التواصل
تداولت مواقع قنوات إخبارية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالت إنه لحظة تلقي ابنة الرئيس الروسي بوتين للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تداول الفيديو بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتلقي ابنته جرعة من اللقاح، اليوم الثلاثاء، ويظهر لحظة حقن إحدى الفتيات باللقاح في جلسة تجارب.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر أن الفيديو متداول منذ يوليو/ تموز الماضي، ونشرته وسائل إعلام روسية لمتطوعين روس خلال مرحلة التجارب على اللقاح.

وكشفت وحدة التحقق أن الفتاة التي تظهر ي الفيديو ليست ابنة الرئيس الروسي، ولكنها لإحدى المتطوعات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن وزارة الصحة سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، بعد اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة.

وأشار بوتين إلى تطعيم إحدى بناته باللقاح الجديد.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، كشفت روسيا عن جاهزية أول لقاح محلي لمكافحة فيروس كورونا، شارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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