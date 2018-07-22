الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 22 يوليو 2018 14:10

ما حقيقة تعيين زيدان مستشاراً لرئيس نادي يوفنتوس؟

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق
رويترز
نفى المتحدث الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي صحة التقارير التي تناولت نيّة ناديه التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان.

وقال المتحدث باسم النادي الإيطالي في تصريحات لصحفية "الآس" الرياضية الإسبانية إن نادي السيدة العجوز لا ينوي أبداً التعاقد مع زيدان ولا مع ابنه لوكا، وأن النادي يعتزم المحافظة على نجمه السابق بافيل نيدفيد في منصب مستشار رئيس النادي.

وانتشرت عدة تقارير مؤخراً تتحدث عن نيّة يوفنتوس التعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وتعيينه مستشاراً لرئيس النادي، خصوصاً بعد تعاقد النادي مع النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو.

وكان موقع ليبيرتاد ديجيتال الإسباني قد نشر تقريراً يقول فيه إن بطل إيطاليا للموسم الماضي ينوي الاستعانة بنجمه السابق زين الدين زيدان والتعاقد معه ليكون مستشاراً لرئيس النادي الذي يسعى إلى الفوز بدوري أبطال أوربا للمرة الثالثة في تاريخه.


وتناول التقرير أيضاً نيّة زيدان الاستعانة بابنه لوكا، الذي يلعب حارسا احتياطيا لدى ريال مدريد، معه في حال تعاقده مع النادي الإيطالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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يوفينتوس
كرة قدم
زين الدين زيدان
انتقالات
كريستيانو رونالد

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