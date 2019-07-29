الاثنين 29 يوليو 2019 18:15
ما الهدف من استخدام إسرائيل تقنية التعرف على الوجه في معابر الضفة؟!
انتقد فلسطينيون وحقوقيون إسرائيليون استخدام إسرائيل لتقنية التعرف على الوجوه في المعابر ونقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل حسب وكالة أسوشيتد برس
- قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أجهزة الماسح الضوئي التي تستخدم في تقنية التعرف على الوجوه ضمن عملية تحديث تكلفت ملايين الدولارات لمعبر قلنديا الذي يسمح بمرور الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة.
- ضخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85 مليون دولار لتحديث المعبر وعدد من نقاط التفتيش الرئيسية الأخرى بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة.
- بعد عملية التحديث أصبح المرور من خلال معبر قلنديا يستغرق نحو 10 دقائق بعد أن كان يستغرق ساعات في السابق.
تشديد قبضة الاحتلال
- رغم أن تحديث المعبر بالتكنولوجيا المتقدمة قد سهل دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل فإن فلسطينيين وحقوقيين إسرائيليين يقولون إن هذا مؤشر على تشديد الاحتلال الإسرائيلي لقبضته على الضفة الغربية بعد 52 عاما من الاحتلال، كما انتقدوا استخدام الجيش الإسرائيلي لتكنولوجيا التعرف على الوجوه.
- جمال الأسطى (60 عاما) وهو حداد من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يعمل في منطقة صناعية بالقدس الشرقية، قال إن النظام الجديد أفضل بكثير، لكنه مؤشر جديد على أنه لا توجد نهاية في الأفق للاحتلال الإسرائيلي.
- الأسطى: "قلنديا اليوم تبدو كمعبر دولي. تشعر أنك تدخل بلدا جديدا. هذا ليس شيئا مؤقتا، يبدو أنه نهائي".
كيف تسير العملية؟
- بعد الخضوع لفحص أمني، يتضمن المرور عبر جهاز كاشف للمعادن وماسح ضوئي للأمتعة، يضع العمال الفلسطينيون بطاقات الهوية الممغنطة على الماسح الضوئي ويواجهون الكاميرا.
- ينبعث ضوء أحمر من شاشة عرض بينما يؤكد برنامج التعرف على الوجه هوية صاحب التصريح ويفتح الباب لدخوله.
- في مقابل هذا يتعين على الفلسطينيين الذين يبحثون عن عمل في إسرائيل أن يحصلوا على بطاقات هوية حيوية (بيومترية)، وهي الطريقة الوحيدة لعبور قلنديا، وفقا للإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تدير المعبر.
- ذكر تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "ذي ميكر" الإسرائيلية المعنية بالأعمال والشركات أن تكنولوجيا التعرف على الوجوه التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في المعابر بالضفة الغربية وكاميرات المراقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توفرها شركة "إني فيجن"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات التعرف على الوجوه.
- منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية قالت إنه من غير المقبول أن يحرم العمال الفلسطينيون من حق الاعتراض على استخدام تقنية التعرف على الوجوه.
خلفيات:
- يبحث الكثير من الفلسطينيين عن عمل في إسرائيل، حيث يوجد عدد أكبر من الوظائف وأجور أعلى بكثير مقارنة بالضفة الغربية المحتلة.
- قلنديا واحد من المعابر الرئيسية التي يمر من خلالها آلاف الفلسطينيين الذين يدخلون القدس المحتلة كل يوم لأسباب متنوعة، من بينها العمل أو المواعيد الطبية أو الزيارات العائلية.
- ينظر الفلسطينيون إلى المعبر شديد التحصين باعتباره رمزا للاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتاد العمال الفلسطينيون الانتظار لساعات من أجل المرور إلى القدس المحتلة.
- يمر يوميا نحو 8 آلاف فلسطيني عبر معبر قلنديا وحده.
المصدر
أسوشيتد برس