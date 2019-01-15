ما الخيارات المتاحة أمام تيريزا ماي إذا خسرت صفقة الانفصال؟

تشير الترجيحات إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه الهزيمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، عندما تطلب من أعضاء البرلمان اعتماد خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوربي.

وذكر تقرير لرويترز، أن الترجيحات، تشير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه الهزيمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، عندما تطلب من أعضاء البرلمان اعتماد خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوربي، في خطوة قد تكون بمثابة شرارة البداية لحالة من الغموض الهائل تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد.

ما التطورات المحتملة إذا ما خسرت ماي التصويت؟

كانت ماي قد حذرت من أن رفض الاتفاق الذي توصلت إليه يفتح الباب أمام احتمال وقف عملية الخروج أو أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوربي في حالة من الفوضى دون اتفاق، ووعدت بأن يكون ردها سريعا إذا آلت الأمور إلى الهزيمة.

الخيارات المتاحة أمام ماي:

العودة للبرلمان.. لابد أن تقدم ماي خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يوم 21 يناير /كانون الثاني.

ليس من الواضح ما هي الخطة البديلة لدى ماي لكن بعض وسائل الإعلام المحلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوربي.

بعض أعضاء البرلمان طرحوا فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.

لم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها، وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوربي ستثير قلقًا عميقًا.

الاستقالة أو العزل:

رئيسة الوزراء البريطانية قد تواجه العزل

من المحتمل أن تستقيل ماي من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.

انتصرت ماي على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتًا، ويعني هذا الانتصار إنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرًا.

التصويت على سحب الثقة:

جيريمي كوربين سيطلب التصويت على سحب الثقة إذا رفضت خطة ماي

حزب العمال المعارض قال إنه سيطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة إذا كان الرفض هو مصير خطة ماي لكنه لم يحدد لذلك موعدًا.

إذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يومًا لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة، وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.

العودة لصناديق الانتخابات:

إذا خسرت حكومة ماي التصويت على سحب الثقة منها وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

من الممكن أيضا أن تعلن ماي نفسها إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك، وسبق أن قالت ماي إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.

خيارات المدى البعيد:

للخروج من الاتحاد الأوربي مؤيدون

تتمثل الخيارات هنا بعمل استفتاء ثان، والطريق إلى هذا الاستفتاء من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوربي ليس واضحًا.

غير أنه ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان سيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة، كما ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.

في ضوء معارضة ماي الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه حتى وإن لم يستبعده، فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجئ في السياسات.

تزداد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان، إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.

حتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوربي.

التأجيل أو إلغاء الانفصال:

مناصرو الاتحاد الأوربي يأملون في صفقة قد تعيد بريطانيا إليه