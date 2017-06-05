بريطانيا
الاثنين 5 يونيو 2017 15:18

ماي: شرطة بريطانيا وضعت خططا "قوية" لتأمين الانتخابات

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رويترز
قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين إن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع الشرطة لضمان تأمين الانتخابات العامة وإن خططا قويا جرى وضعها منذ أسابيع.

وأوضحت المتحدثة للصحفيين بأن خططا أمنية للانتخابات العامة قد وضعت وأن الشرطة تعمل عن كثب مع السلطات المحلية في هذا الصدد.

وقالت إنه جرى تطوير تلك الخطط مع مستوى التهديد " الحرج، لذا فهي خطط قوية جدا".

وأفادت المتحدثة بأن الشرطة تراجع إجراءاتها الأمنية في كل مناسبة، وأنه يجري العمل مع الشرطة ومع السلطات المحلية في هذا الخصوص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، الخميس وبعد أيام من هجوم على جسر لندن ليل السبت هو الثالث في بريطانيا في غضون أقل من ثلاثة أشهر، وقتل فيه سبعة أشخاص وأصيب ما يقرب من 50 آخرون.

من ناحية أخرى قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن مستوى التهديد الأمني في البلاد يبقى عند "حاد" بعد حادث لندن الذي قتل فيه سبعة أشخاص وأصيب 48 آخرون في لندن، ووصفت الهجوم بأنه اعتداء على العالم الحر.

 وأعلنت ماي اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خصوصا عند عدد من الجسور في وسط لندن.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تيريزا ماي
الشرطة البريطانية
التهديد
خطر
الانتخابات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: انتشار واسع لإعلان تبرعات في النرويج
Thumbnail
هزيمة الـ(50)عاما.. أنعى لكم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة