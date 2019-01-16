الأربعاء 16 يناير 2019 23:09
ماي تفوز في اقتراع على حجب الثقة في البرلمان
فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اقتراع على حجب الثقة في البرلمان دعا إليه حزب العمال المعارض بعد رفض البرلمان لاتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
- حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت على تأييد 325 عضوا، فيما صوت 306 نواب لصالح حجب الثقة.
- ماي رحبت بنتيجة التصويت ووعدت بالاستمرار في "تحقيق نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي".
- ماي: هذا المجلس وضع ثقته في هذه الحكومة.
- ماي: أنا مستعدة للعمل مع أي عضو من أعضاء هذا المجلس لتنفيذ البريكست وضمان احتفاظ هذا المجلس بثقة الشعب البريطاني.
- ماي: سأواصل العمل لتحقيق الوعد القوي الذي قطعناه لشعب هذه البلاد بتنفيذ نتائج الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوربي.
- ماي: أعتقد أن هذا واجب كل عضو في هذه المجلس وعلينا مسؤولية تحديد الطريق الذي يمكن أن يحصل على دعم المجلس.
- ماي: أود أن أدعوا قادة الأحزاب البرلمانية إلى الالتقاء معي كل على انفراد. وأود أن أبدأ هذه الاجتماعات الليلة.
- ماي: الحكومة تعقد هذه الاجتماعات بروح بناءة، وأدعو الجميع أن يفعلوا الشيء ذاته.
- ماي: علينا إيجاد حلول قابلة للتفاوض، والحصول على دعم كاف في هذا المجلس.
خلفية:
- زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن دعا إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد الهزيمة القاسية التي منيت بها ماي في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.
- يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم.
- مجلس العموم يضم 650 نائبا. وكانت ماي في حاجة إلى 318 صوتا لكسب التصويت إذ أن 15 نائبا، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت.
- ماي أبلغت أعضاء البرلمان بأنها سوف تعود إلى المجلس بخطة بديلة الأسبوع المقبل، إذا نجت من التصويت على حجب الثقة عن حكومتها.
- البرلمان رفض الثلاثاء اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
- 432 نائبا رفضوا الاتفاق فيما وافق عليه 202 نائب.
- رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت عقب التصويت إن الحكومة تحترم قرار البرلمان، وسنقدم تعديلا بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي.
- كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي ميشيل بارنييه قال إن من الممكن قبول اتفاق خروج مختلف لكن ذلك مرهون بتغيير مطالب لندن الرئيسية.
- بارنييه حذر من أن مخاطر خروج غير منظم من التكتل أصبحت أكبر منها في أي وقت مضى.
- وقال إن المفوضية الأوربية ستكثف استعداداتها لخروج غير منظم قد يؤدي لاختلالات في أوربا بأسرها.
المصدر
وكالات
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