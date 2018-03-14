بريطانيا وروسيا
الأربعاء 14 مارس 2018 19:02

ماي: بريطانيا ستتصدى لأي تهديدات روسية

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رويترز
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا ستتصدى لأي تهديدات من روسيا مع تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن ألقت اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق في جنوب انجلترا.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا بعدما لم تمتثل روسيا لمهلة لتقديم تفسير للهجوم على سيرغي سكريبال وابنته بغاز أعصاب سوفيتي الصنع. وتنفي روسيا أي دور لها في الهجوم.

وقالت ماي أمام البرلمان اليوم الأربعاء "في الليلة الماضية رأيت اقتباسا منقولا عن السفير الروسي يقول فيه إن روسيا ليست من الدول التي تقبل الإنذارات. حسنا يمكنني القول... إن المملكة المتحدة ليست من الدول التي تقبل التهديدات، وسنتصدى لها".

وقال متحدث باسم ماي اليوم إن بريطانيا اتخذت الخطوات الأولى ضد روسيا بعد الهجوم على سكريبال لكن ماي مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى ردا على أي استفزازات روسية إضافية.

ورد المتحدث على سؤال عما يمكن أن تقوم به بريطانيا إذا ما رد الروس بالمثل على طرد الدبلوماسيين قائلا للصحفيين "ما أعلنته اليوم هو الخطوات الفورية التي نتخذها. تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية كذلك عن وجود إجراءات أخرى ستكون بلادها مستعدة لتنفيذها في أي وقت إذا ما واجهت المزيد من الاستفزازات الروسية".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
بريطانيا
روسيا
رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي
سيرغي سكريبال

اقرأ أيضا

Thumbnail
أنقرة: على بومبيو تعلم كيف يتصرف ويتعامل مع تركيا
Thumbnail
المجر تسجن مهاجرا سوريا 7 سنوات بسبب الشغب على الحدود

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم