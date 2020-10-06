مصر
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 13:26

"مايكل جاكسون مصر".. رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تفجر جدلا (فيديو)

محمد رمضان يقبل رأس نجيب ساويرس أثناء الحفل
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل مقطعا مصورا نشره المغني المصري محمد رمضان وهو يرقص مع الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في حفل غنائي أقيم الجمعة.

ويظهر رمضان في الفيديو، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يقفز من خشبة المسرح كي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زايد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر شرق القاهرة.

وقبّل محمد رمضان رأس نجيب ساويرس أثناء الحفل قائلا "محدش عمل الشو (العرض الفني) ده قبل كده لا في مصر ولا في أي حتة تانية (بلد آخر)، وربنا يقف معاك دايمًا لأنك نموذج ناجح".

من جانبه شكر ساويرس رمضان عبر تويتر قائلا " شكرا على ليلة جميلة وحفل رائع، محمد رمضان= مايكل جاكسون مصر.. نمبر 1".

وكانت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حققت أكثر من 21 مليونا، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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محمد رمضان
نجيب ساويرس
رقص
حفل

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