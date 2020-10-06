"مايكل جاكسون مصر".. رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تفجر جدلا (فيديو)
ويظهر رمضان في الفيديو، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يقفز من خشبة المسرح كي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زايد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر شرق القاهرة.
من حفلة زيد بارك الڤيديو كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب ❤️ @zedegypt concert now on my YouTube channel ❤️
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وقبّل محمد رمضان رأس نجيب ساويرس أثناء الحفل قائلا "محدش عمل الشو (العرض الفني) ده قبل كده لا في مصر ولا في أي حتة تانية (بلد آخر)، وربنا يقف معاك دايمًا لأنك نموذج ناجح".
من جانبه شكر ساويرس رمضان عبر تويتر قائلا " شكرا على ليلة جميلة وحفل رائع، محمد رمضان= مايكل جاكسون مصر.. نمبر 1".
شكرا على ليلة جميلة و حفل رائع 🙏 https://t.co/krTnSEYaeD— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 3, 2020
وكانت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حققت أكثر من 21 مليونا، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويشارك رمضان في الغناء المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.