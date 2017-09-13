دوري أبطال أوربا
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 00:08

مان يونايتد يحرز أول ثلاث نقاط على حساب بازل

صورة من المباراة
رويترز
حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، أول انتصاراته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

، بتغلبه على ضيفه بازل السويسري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله البلجيكي مروان فيلاني في الدقيقة 35.

وأضاف أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو الهدفين الثاني والثالث عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد في الدقيقتين 53 و84.

وتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط يليه سسكا موسكو، واحتل بنفيكا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بازل السويسري المتذيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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بازل السويسري
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا

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