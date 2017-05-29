الولايات المتحدة
الاثنين 29 مايو 2017 12:15

ماكين: بوتين أكثر تهديدا للأمن العالمي من تنظيم الدولة

السيناتور الأمريكي جون ماكين
حذر السيناتور الأمريكي جون ماكين الإثنين، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل تهديدا على الأمن العالمي أكبر من تهديد تنظيم الدولة.

وقال ماكين لهيئة الإذاعة الأسترالية في مقابلة تنشرها في وقت لاحق اليوم الإثنين، إنه رغم أن تنظيم الدولة يرتكب أعمالا مروعة ، إلا أن روسيا هي التي حاولت تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 .

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ماكين ،الذي يزور أستراليا، القول :"أعتقد أن تنظيم الدولة بإمكانه ارتكاب أعمال مروعة، وإنني قلق للغاية إزاء ما يحدث فيما يتعلق  بالعقيدة الإسلامية، وإنني قلق إزاء مجموعة كاملة من الأمور التي تتعلق بذلك".

وقال :"ولكن الروس  هم  الذين حاولوا تدمير العنصر الأساسي للديمقراطية، وتغيير نتيجة الانتخابات الأمريكية، لم أر دليلا على أنهم نجحوا في ذلك، ولكنهم حاولوا وما زالوا يحاولون". 

المصدر
الألمانية
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الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا

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