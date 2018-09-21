الجمعة 21 سبتمبر 2018 12:41
ماكرون يكرم 20 "حركيا جزائريا"
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم (حركيين) وهم مقاتلون جزائريون سابقون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حقبة استعمار الجزائر (1954-1962).
رفّع ماكرون بموجب مرسوم نُشر في الجريدة اليوم الرسمية الجمعة، ستة حركيين سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.
التفاصيل:
- تم ترفيع أربعة أشخاص آخرين إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط إضافة إلى ترفيع 15 إلى رتبة فارس وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات.
- التكريم يأتي قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين والذي يصادف 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.
فرنسا والحركيين: احتجاج ثم تكريم
- فرنسا استقبلت بعد حرب الاستقلال في الجزائر نحو 60 ألف جزائري تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي بعد توقيع اتفاق سلام مع الجزائر، إلا أنها تخلت عن 55 إلى 75 ألفا آخرين تعرضوا لعمليات انتقام دامية من قبل قوميين كانوا يعتبرونهم خونة.
- مجموعة عمل شكّلها ماكرون دعت في يوليو/ تموز إلى تشكيل "صندوق للتعويض والتضامن" بقيمة 40 مليون يورو لهؤلاء المقاتلين السابقين وأسرهم، لكن هذا المبلغ أدنى بكثير من مطالب الجمعيات.
- ممثلون عن الحركيين، دعوا في مطلع سبتمبر/ أيلول، ماكرون إلى تعويض عن "الأضرار" التي تعرضوا لها في نهاية حرب الجزائر، وذكروه بالدعم الذي قدموه له في العام 2017 مهددين برفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
- جددت لجنة الاتصال الوطني للحركيين بعد ذلك ببضعة أيام، رغبتها في المضي "حتى النهاية" ورفع قضيتها أمام المحاكم الدولية ما لم تحصل على ردّ مرضٍ من الحكومة الفرنسية.
- يأتي قرار التكريم بعيد مبادرة لماكرون تقدم فيها بالاعتذار من أرملة موريس أودان الناشط الشيوعي الذي مات تحت التعذيب وكان ضحية "النظام الذي أُقامته فرنسا آنذاك في الجزائر".
المصدر
فرانس برس
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