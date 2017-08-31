تركيا وأوربا
الخميس 31 أغسطس 2017 11:27

ماكرون يقول إن وظيفته ليست "رائعة" مستشهدا بمحادثات مع أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي أقل "روعة" مما قد يبدو مستشهدا بمحادثات مع نظيره التركي طيب أردوغان كمثال على ذلك.

وحينما سألته مجلة لو بوينت في حوار عما إذا كان يحاول أن يكون الشاب "الهادئ" الجديد على الساحة العالمية فأجاب ماكرون :"الساحة العالمية ليست ساحة ’هادئة’ كما تعرفون".

وعندما طُلب منه أن يقدم مثالا قال :"أنا الشخص الذي يضطر للتحدث مع أردوغان كل عشرة أيام" ولم يذكر أي تفاصيل.

وغالبا ما ينتقد زعماء أوربا الغربية أردوغان الذي يصطدم مع الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وكانت آخر محادثات بين أردوغان و ماكرون في 27 أغسطس / آب عندما بحثا مصير صحفي فرنسي مسجون في تركيا.

المصدر
رويترز
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ماكرون
أردوغان
فرنسا
تركيا
محادثات
الاتحاد الأوربي
حقوق الإنسان

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