ماكرون يسيء للنبي.. يتصدر تويتر وحملة إلكترونية لمقاطعة المنتجات الفرنسية
ففي المغرب والجزائر ومصر والكويت والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، تفاعل الكثيرون مع حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، بعد تصريحات لماكرون أعرب فيها عن إصراره نشر رسوم مسيئة للإسلام "نصرة للقيم العلمانية"، وفق قوله.
Kuwait 🇰🇼 started who’s next#هديتنا_لماكرون مقاطعة المنتجات الفرنسيةOctober 23, 2020
وأكد ماكرون في خطاب متلفز أن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الساخرة، وذلك في معرض حديثه عن مدرس فرنسي قتل بعد نشره صورا مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وقال الرئيس الفرنسي "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، بحسب وكالة فرانس برس.
وتابع "لن نتخلى عن الرسومات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا دون تمييز وتهميش".
In 🇰🇼 Kuwait#مقاطعة_البضائع_الفرنسية #المنتجات_الفرنسية #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/ZEK2nUBGWT— Ali m (@3laawy_m) October 23, 2020
وفي مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرقي العاصمة الفرنسية باريس قال ماكرون "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".
بعدها تصدرت وسوم تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصات التواصل في العديد من الدول العربية أبرزها (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية)، و(#ماكرون_يسيء_للنبي)، و(رسولنا_خط_أحمر).
Cleanliness is part of our faith.Purify yourself and your home from the dirt by boycotting the french products.Their leader @EmmanuelMacron is trying to turn them back to the medieval, and the era of darkness and dirt.#Boycott_French_Products #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/1cMcPF0C99— Aqeel Tamimi (@Amt87) October 23, 2020
ونشر ناشطون قائمة بأهم المنتجات الفرنسية وأكثرها رواجا حول العالم، داعين إلى مقاطعتها، بينما ظهرت صورٌ لمتاجر في الكويت عليها شعارات تدعو إلى مقاطعة البضائع القادمة من فرنسا.
واعتبر مغردون الرئيس ماكرون من أكبر مروجي الإسلاموفوبيا الآن، وسوف يتسبب في موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الغرب.
وكان ماكرون قد قال منذ أسابيع، إن "الدين الإسلامي يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، معتبراً أن ذلك "مرتبط بالأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تتسبب في تصلُّب شديد".
Every Muslim in this Earth is ready for sacrificing himself for Allah and his prophet peace be upon him , we can do it together and boycott anything french.#إلا_رسول_الله #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه@amrkhaled pic.twitter.com/SQLcQcLEiH— صابرين المتوكل (@sabrine_2020) October 23, 2020
وتعرضت الأحد، مواطنتان فرنسيتان من أصل جزائري ترتديان الحجاب، للطعن على يد امرأتين فرنسيتين، بالقرب من برج إيفل في العاصمة باريس.
وأصيبت إحداهن وتدعى "كنزة"، بـ6 طعنات، والأخرى ، بـ3طعنات، وذلك أمام أطفالهما، بينما أفادت الضحيتان بأن المعتديتين عليهما كانتا تصرخان "ارجعي إلى بلدك أيتها العربية القذرة".
❌ Stop buying french product’s#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه#ماكرون_يسيء_للنبي #ماكرون_يسي_للإسلام #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/AfeVoVcNRI— RouChan (@Roub_A2002) October 23, 2020
#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه Boycott all French product, french should pay dearly for harassing our prophet. They must learn how to respect other nations beliefs. pic.twitter.com/CsPUtUdQMT— محمد هبيس (@MohammedHabais) October 23, 2020
Boycott Campaign Started...Lets teach them a lesson of how to respect our prophet Muhammad (pbuh)#إلا_رسول_الله#مقاطعة_منتجات_فرنسا#فرنسا_تسيء_لنبي_الأمة#BoycottezLesProduitsFrançais#Boycott_French_Products#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية#Boycotter_les_produits_français pic.twitter.com/LJ6BTk47qp— راصد تبوك (@oneplusone45) October 23, 2020
#ماكرون_يسيء_للنبي boycotting France and it is the duty of all Muslims to support the Prophet Muhammad #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية@EmmanuelMacron #صلوا_على_النبي#ماكرون_يسيءللنبي #رسولنا_خط_أحمر #فرنسا_تسيء_لنبي_الأمة #الإ_رسول_الله #يوم_الجمعة #صلوا_على_الحبيب_محمد_ﷺ pic.twitter.com/Sfkl0u9Aue— IBRAHEM SALAH #EGYPT (@ibrahemsalahak) October 23, 2020
❌ Stop buying french product’sOctober 23, 2020