فرنسا - الإسلاموفوبيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 16:47

ماكرون يسيء للنبي.. يتصدر تويتر وحملة إلكترونية لمقاطعة المنتجات الفرنسية

حملة لمقاطعة المنجات الفرنسية في دول عربية عدة
مواقع التواصل
شن نشطاء ومدونون عرب في عدة دول حملات إلكترونية لمقاطعة المنجات والبضائع الفرنسية، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرت مسيئة للإسلام ولرسوله

ففي المغرب والجزائر ومصر والكويت والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، تفاعل الكثيرون مع حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، بعد تصريحات لماكرون أعرب فيها عن إصراره نشر رسوم مسيئة للإسلام "نصرة للقيم العلمانية"، وفق قوله.

وأكد ماكرون في خطاب متلفز أن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الساخرة، وذلك في معرض حديثه عن مدرس فرنسي قتل بعد نشره صورا مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال الرئيس الفرنسي "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع "لن نتخلى عن الرسومات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا دون تمييز وتهميش".

وفي مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرقي العاصمة الفرنسية باريس قال ماكرون "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".

بعدها تصدرت وسوم تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصات التواصل في العديد من الدول العربية أبرزها (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية)، و(#ماكرون_يسيء_للنبي)، و(رسولنا_خط_أحمر).

ونشر ناشطون قائمة بأهم المنتجات الفرنسية وأكثرها رواجا حول العالم، داعين إلى مقاطعتها، بينما ظهرت صورٌ  لمتاجر في الكويت عليها شعارات تدعو إلى مقاطعة  البضائع القادمة من فرنسا.

واعتبر مغردون الرئيس ماكرون من أكبر مروجي الإسلاموفوبيا الآن، وسوف يتسبب في موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الغرب.

وكان ماكرون قد قال منذ أسابيع، إن "الدين الإسلامي يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم اليوم"، معتبراً أن ذلك "مرتبط بالأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تتسبب في تصلُّب شديد".

وتعرضت الأحد، مواطنتان فرنسيتان من أصل جزائري ترتديان الحجاب، للطعن على يد امرأتين فرنسيتين، بالقرب من برج إيفل في العاصمة باريس.

وأصيبت إحداهن وتدعى "كنزة"، بـ6 طعنات، والأخرى ، بـ3طعنات، وذلك أمام أطفالهما، بينما  أفادت الضحيتان بأن المعتديتين عليهما كانتا تصرخان "ارجعي إلى بلدك أيتها العربية القذرة".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
حملة مقاطعة
فرنسا
إيمانويل ماكرون
رسوم مسيئة

اقرأ أيضا

Thumbnail
التعاون الإسلامي تدين نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في شوارع فرنسا
Thumbnail
أمريكا تحذر من "هجمات إرهابية" محتملة في تركيا
Thumbnail
خارجية الكويت تستدعي السفير المصري عقب تصريحات وصفت "بالمسيئة"
Thumbnail
أردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية
Thumbnail
البحرية المصرية تنقذ قاربا تركيا بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "الطائر اللص" خطف الطعام وهرب!
  2. اعتقال 21 شخصا في تركيا يشبته في انتمائهم لتنظيم الدولة
  3. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  4. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  5. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات