فرنسا
الخميس 24 أغسطس 2017 20:54

ماكرون أنفق 26 ألف يورو على مكياجه في 3 أشهر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رويترز
قالت مجلة فرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أنفق 26 ألف يورو على خدمات المكياج خلال 3 أشهر.

وذكرت مجلة "لي بوينت" أن خبيرة مكياج تدعى "ناتاشا" تتولى العناية بأناقة الرئيس، أرسلت فاتورتين إلى قصر الإليزيه الرئاسي، بـ 10 و16 ألف يورو، وأن الإليزيه أكد هذه المعلومة.

وأوضحت أن الإليزيه لم يوظف خبير مكياج وحلاقا خاصين لماكرون، بعكس الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وأنه يجري الحصول على هذه الخدمات من خارج القصر الرئاسي.

وكان الإليزيه يدفع لموظف المكياج 6 آلاف، وللحلاق 10 آلاف يورو شهريا، خلال عهد أولاند.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فرنسا
قصر الإليزيه
إيمانويل ماكرون
فرانسوا أولوند
مكياج

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: المشتبه بهم في تنفيذ هجوم برشلونة يتسوقون قبل الهجوم
Thumbnail
الأمم المتحدة: غارات التحالف الدولي أسقطت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين بالرقة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا