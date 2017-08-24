الخميس 24 أغسطس 2017 20:54
ماكرون أنفق 26 ألف يورو على مكياجه في 3 أشهر
قالت مجلة فرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أنفق 26 ألف يورو على خدمات المكياج خلال 3 أشهر.
وذكرت مجلة "لي بوينت" أن خبيرة مكياج تدعى "ناتاشا" تتولى العناية بأناقة الرئيس، أرسلت فاتورتين إلى قصر الإليزيه الرئاسي، بـ 10 و16 ألف يورو، وأن الإليزيه أكد هذه المعلومة.
وأوضحت أن الإليزيه لم يوظف خبير مكياج وحلاقا خاصين لماكرون، بعكس الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وأنه يجري الحصول على هذه الخدمات من خارج القصر الرئاسي.
وكان الإليزيه يدفع لموظف المكياج 6 آلاف، وللحلاق 10 آلاف يورو شهريا، خلال عهد أولاند.
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية