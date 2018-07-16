كأس العالم 2018
الاثنين 16 يوليو 2018 10:34

مارادونا: أنا فلسطيني

مارادونا يعانق الرئيس الفلسطيني في موسكو
انستغرام
أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، الأحد، تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلًا "أنا قلبي فلسطيني".

جاء ذلك خلال مقابلة مارادونا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا.

وتعانق الرئيس الفلسطيني مع مارادونا وبادره قائلا "أنت الأفضل"، ليرد الأخير مشيرا إلى قلبه قائلا "قلبي فلسطيني".

ونشر مارادونا المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، تجمعه بالرئيس الفلسطيني، وأرفقها بتعليق "هذا الرجل يريد السلام في فلسطين، لدى الرئيس عباس دولة وحق".

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى موسكو بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات، بالإضافة إلى حضور مباراة نهائي بطولة كأس العالم.

وانتزعت فرنسا لقب النسخة الحالية للمونديال للمرة الثانية في التاريخ عقب فوزها على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر
الأناضول
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مارادونا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
كرة قدم
مونديال روسيا 2018
كأس العالم 2018
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