الأحد 24 نوفمبر 2019 14:46
ماذا نعني بالبلدة القديمة في القدس؟
تكتظ أزقة وأحياء وأروقة البلدة القديمة في القدس بالقصص التاريخية الممتدة لآلاف السنين، وتحتضن البلدة الكثير من المباني الأثرية والمعالم من أبرزها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
وتبلغ مساحة البلدة القديمة 872 دونمًا أي أقل من كيلو متر مربع، لكن في كل شبر منها حكاية تشد القريب والبعيد لمعرفتها وسبر أغوارها.
السور التاريخي
- يحيط بالبلدة القديمة سور تاريخي بناه الكنعانيون للمرة الأولى ثم أعيد بناؤه في العصور اليونانية والرومانية والصليبية والأيوبية والمملوكية، وآخر بناء له يعود للفترة العثمانية وأمر بتشييده السلطان العثماني سليمان القانوني.
- يمتد سور القدس بطول نحو 4 آلاف و300 متر، ويتراوح ارتفاعه بين 5 و15 مترًا بما يتلاءم مع جغرافية المكان.
- يوجد في السور 36 برجًا دفاعيًا في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية، ويتراوح سمكه بين متر واحد وأربعة أمتار.
- ما زال السور شامخًا محافظًا على هيبته رغم مرور 500 عام على بنائه الأخير، وعلى آلاف السنين من حضارة القدس العربية الإسلامية التي مضى عليها الكثير من الحكام والإمارات التي أتت غازية أو محتلة أو محررة.
أبواب القدس القديمة
- يحتوي سور القدس على 13 بابًا تعتبر المداخل للبلدة القديمة.
- يبلغ عدد الأبواب المفتوحة ثمانية هي: باب العامود وباب الأسباط وباب الخليل وباب النبي داوود وباب الدمن، بالإضافة إلى باب الساهرة وباب المغاربة وباب الجديد.
- الأبواب الخمسة المغلقة هي باب الرحمة وباب الجنائز والباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي.
- باب العامود هو الباب الأكثر فخامة من ناحية الزخارف، وهو الممر الرئيسي لجميع القوافل التجارية والأفواج السياحية منذ العهد العثماني.
- باب الرحمة المغلق يعد من أضخم الأبواب وأقدمها وهو بناء أموي نموذجي.
- باب المغاربة فتح على يد الجنود الأردنيين عام 1953.
أحياء البلدة القديمة
- تقسم البلدة القديمة حاليًا إلى أربعة أحياء رئيسية هي الحي الإسلامي والأرمني واليهودي والمسيحي، وهي مسميات جديدة وضعها الأوربيون الذين قسموا البلدة على أساس ديني.
- قديمًا، احتوت البلدة القديمة على مسميات لأزقة وحواري عدة مثل حارة الجوالدة والمزارعة والشرف والمسلخ وغيرها.
- سميت بعض الأحياء والزوايا أيضًا نسبة لأمم وجنسيات مرت على البلدة القديمة مثل حارة المغاربة والزاوية الهندية والزاوية النقشبندية وحارة السعدية نسبة للسعديين وغيرها.
- يصل عدد سكان البلدة القديمة حاليًا إلى 40 ألف نسمة.
- يرتفع عدد البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة بالقدس بشكل مستمر ويبلغ عددها الآن 75 بؤرة.
أسواق البلدة القديمة
- ما زال عدد من أسواق البلدة القديمة في القدس شامخًا رغم الإجراءات الاحتلالية التعسفية اليومية بحق التجار وبضائعهم.
- من أبرز الأسواق المفتوحة رغم إغلاق بعض حوانيتها هي: سوق خان الزيت وسوق باب السلسلة وكل من سوق العطارين واللحامين والخواجات، بالإضافة لسويقة علّون وسوق أفتيموس والقطّانين.
- بعض أسواق البلدة القديمة اندثرت تمامًا كسوقي الباشورة والحُصُر.
- تعاني كافة الأسواق من الركود وضعف الحركة الشرائية، ويعاني التجار من فرض ضرائب باهظة تراكمت على كثير منهم بسبب عجزهم عن دفعها.
- يعاني تجار البلدة من هجمة تحريضية ممنهجة من الأدلاء السياحيين الإسرائيليين الذي يمنعون السياح من الشراء من حوانيت البلدة القديمة ويحثونهم على الشراء من الأسواق الإسرائيلية فقط.
المعالم المقدسة
- تحتضن البلدة القديمة في القدس المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
- تبلغ مساحة المسجد الأقصى 144 دونمًا ويحتل سدس مساحة البلدة القديمة.
- يضم المسجد الأقصى أبنية كثيرة، ويصل عدد المعالم فيه إلى مئتي معلم منها قباب وأروقة ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار.
- في المسجد الأقصى ثمانية مصليات، هي المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة والمرواني والأقصى القديم ومصلى البراق والمغاربة وجامع النساء.
- يدنس المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى المبارك خمسة أيام أسبوعيًا، وشهد باحات المسجد خلال العام الأخير تجاوزات خطيرة إذ لا يتردد المتطرفون في أداء طقوس تلمودية داخل المسجد وفي إبرام عقود زواج يهودية في باحاته.
- تعتبر كنيسة القيامة أبرز المعالم المسيحية داخل البلدة القديمة وتضم الكنيسة خمسة مراحل من مسيرة آلام سيدنا عيسى عليه السلام حسب المعتقد المسيحي.
- يقصد الكنيسة السياح من دول كثيرة، وتتجه أنظار العالم نحوها في عيد الفصح إذ يعتقد المسيحيون أن النور ينبعث من القبر المقدس ويرددون صلوات تحت شعار "المسيح قام حقًا قام".
الحفريات أسفل البلدة القديمة
- بعد احتلال مدينة القدس عام 1967 انطلقت حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك.
- بداية عام 1968، بدأت حفريات كبيرة جنوب الأقصى وغربه وصلت إلى عمق 14 مترًا كشفت عن بقايا آثار القصور الأموية.
- بدأت الحفريات في النفق الغربي عام 1970 ويمتد النفق من أسفل المحكمة الشرعية بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى من الجنوب إلى الشمال مرورًا بخمسة أبواب من أبواب الأقصى.
- يعتبر النفق الغربي الذي افتتح عام 1996 خلال حكم بنيامين نتنياهو الأشهر والأطول، وهو أهم نفق حفره الاحتلال ويصل طوله إلى نحو 450 مترًا، وارتفاعه إلى مترين ونصف، ويحتوي على متحف ومطاهر وكنس وعروض وغيرها.
- حفر الاحتلال أيضًا سلسلة أنفاق أخرى كنفق باب القطانين ونفق حمام العين ونفق مغارة سلوان وغيرها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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