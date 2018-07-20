سوق انتقالات اللاعبين
الجمعة 20 يوليو 2018 12:40

ماذا قال نيمار عن انضمامه لريال مدريد؟

نيمار وداني ألفيس يحتفلان بفوز فريقهما على بايرن ميونخ
نيمار وداني ألفيس يحتفلان بفوز فريقهما على بايرن ميونخ
رويترز
كرر النجم البرازيلي نيمار التأكيد على التزامه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وفي تصريحات للإعلام البرازيلي قلل نيمار من شأن الشائعات التي تحوم حول اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.       

وأضاف خلال وجوده في مؤسسته الخيرية في ساو باولو (الخميس)، "إنني مستمر، فلدي عقد، وأتيت هنا من أجل خوض تحد وتحقيق أهداف جديدة، ولم يتغير شيء".

ورددت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد سيتحرك لضم نيمار، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي. 

المصدر
الألمانية
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نيمار دا سيلفا
باريس سان جبرمان
ريال مدريد
الدوري الفرنسي
الدوري الإسباني

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