ماذا قال مبارك في أول مواجهة مع مرسي أمام القضاء؟

رفض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي والمؤسسة العسكرية.

جاء رفض مبارك، اليوم، بحجة أن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها، لكن الرئيس الذي أطاحت به ثورة 25 يناير عام 2011، استجاب لاحقًا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة.

وبجلسة اليوم، واجه مبارك (90 عاما)، محمد مرسي (67 عاما) أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر ، للمرة الأولى منذ ثورة يناير التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عامًا.

أبرز ما تضمنته شهادة مبارك:

القضية المتهم فيها مرسي حساسة وتمس الأمن القومي ولابد من الحصول على موافقة رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، على إدلائي بالشهادة أمام المحكمة وإلا سأقع في مخالفة قانونية.

لم تكن الدولة على علم بوجود الأنفاق على الحدود الشرقية، وهذه الأنفاق مشيدة قبل 25 يناير بمدة طويلة جدًا وكانت لعبور الطعام.

مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست في حلٍ للحديث عنها دون إذن.

لم أعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة.

مدير المخابرات العامة السبق عمر سليمان أخبرني يوم 29 يناير باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية عبر أنفاق غزة.

800 شخص مسلح اخترقوا الحدود في 25 يناير 2011، ينتمون لـ"حماس" تسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة) مستقلين سيارات.

اللواء عمر سليمان لم يخبرني بجنسية هؤلاء المتسللين أو أسباب تسللهم للحدود عبر الأنفاق

بعض العناصر من شمال سيناء قاموا بتسهيل تسلل المسلحين عبر الحدود الشرقية.

غرض التسلل كان لزيادة الفوضى في البلاد ومعاونة الإخوان المسلمين.

المتسللون كانوا يقومون بقتل رجال الشرطة ويخربون كل ما يقابلهم من منشآت.

المتسللون عبر الحدود استعملوا السلاح في الشيخ زويد والعريش وصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان.

المسلحون كانوا يطلقون النيران من فوق العمارات في الميادين.

قيادات الإخوان المسلمين خلف القضبان أثناء المحاكمة

أجواء المحاكمة:

محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمى، استأنفت، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

مبارك جاء للإدلاء بشهادته أمام المحكمة في القضية، ووصل متكئًا على عكاز، وهي أول مواجهة بينه وبين الرئيس مرسي منذ عام 2011.

عقب حلف اليمين قال مبارك إن المعلومات التي لديه سرية وحساسة وتمس الأمن القومي ولا يجوز البوح بها إلا بإذن رئيس البلاد والمؤسسة العسكرية، ثم أجاب عن بعض الأسئلة لاحقًا.

مبارك أشار إلى أن دور الإخوان المسلمين في هذه الأحداث يحتاج إلى إذن أيضًا.

مبارك يصل متكئا على عكاز للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها محمد مرسي في أول مواجهة بين الطرفين

ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتًا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة.

رد فعل أهالي قيادات الإخوان المعتقلين عند رؤية ذويهم داخل المحكمة ـ رويترز

قضية "اقتحام السجون":