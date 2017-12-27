مصر
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 18:55

ماذا قال كوبر عن نية ريال مدريد شراء محمد صلاح ؟!

أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم باللاعب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أكد كوبر أنه لا يوجد شك أن صلاح يمتلك الجودة التي تمكنه من اللّعب في ريال مدريد

وأضاف صلاح لاعب رائع للغاية يقدم أداءً جيدًا ويطور مستواه بصورة مستمرة، فهو يتمتع بموهبة الميل للأداء الدفاعي بجانب مركزه الأصلي وهو الهجوم فهو لاعب من طراز فريد

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء عن نية ريال مدريد التفاوض مع مسؤولي ليفربول لضم صلاح في فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات نجح في تسجيل 21 هدفا وصنع 8 أخرى.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
محمد صلاح
هيكتور كوبر
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ليفربول
الدوري الإنجليزي

اقرأ أيضا

Thumbnail
أنور السادات مرشح رئاسي محتمل يشكو من "تدخلات أمنية" في مصر
Thumbnail
التضخم في الإمارات يرتفع 1.7 بالمائة خلال نوفمبر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم