ماذا حدث في مصر منذ 30 يونيو حتى فض رابعة؟

بين آلام الفراق ومرارات الحسرة على إفلات الجناة من العقاب وغياب العدالة، تحل الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، الذي وُصف بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وانتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش (الثلاثاء)، حالة "الإفلات من العقاب" التي يتمتع بها مقترفو مجزرتيْ رابعة والنهضة مع مرور خمس سنوات على ما وصفته ووتش بأنه "أحد أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث".

وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز الأحداث السياسية ووقائع العنف التي مرت بها مصر منذ الثلاثين من يونيو وحتى الطريق إلى اعتصامي رابعة والنهضة ثم فضهما في مجزرة قامت بها الشرطة والجيش في مصر يوم الرابع عشر من أغسطس/آب من عام 2013:

تعبئة الثلاثين من يونيو/حزيران

في 30 يونيو 2013، خرجت مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية بمصر لمطالبة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ومظاهرات أخرى مؤيدة له في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

ميدان التحرير حيث مولد ووأد أول تحول ديمقراطي في تاريخ مصر. هذا الميدان الذي احتضن ثورة يناير شهد أيضًا تعبئة الثلاثين من يونيو الرافضة لأول رئيس مصري منتخب والتي مهدت الطريق لانقلاب الثالث من يوليو/تموز.

العمل على الأرض قامت بأغلبه حركة تمرد التي ظهرت بشكل مفاجئ وتصدرها شبان مغمورون أعلنوا خلال أيام أنهم حصلوا على توقيع ملايين المصريين على عريضة تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية وتطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

مؤيدو المظاهرات قالوا إن المشاركين فيها تجاوزوا 30 مليونًا، بينما اعترفت مصادر أمنية بأنها لم تتجاوز 1.2 مليون بالقاهرة.

بالنسبة للقوى السياسية والمدنية المصرية فإن مظاهرات الثلاثين من يونيو كانت آخر عهد المصريين بحرية الرأي والتعبير.

صباح يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2013 نهب محتجون مناهضون لمرسي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في القاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر عشرة قتلى.

السيسي يلقي بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي

انقلاب الثالث من يوليو/تموز

في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق (عبد الفتاح السيسي) على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر، وأعلن عزله واحتجزه في مكان غير معلوم وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام ضد العديد منهم.

بيان الانقلاب العسكري بقيادة السيسي، أيده شيخ الأزهر "المعين" وبابا الكنيسة وبعض أحزاب المعارضة، كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت دعمها لبيان القوات المسلحة، وأُعلِن تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

تأسس التحالف الوطني لدعم الشرعية لمناهضة الانقلاب، وضم عدة أحزاب مصرية وشخصيات عامة، وانطلقت المظاهرات في أرجاء مصر مطالبة بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ردود الفعل الدولية تفاوتت ما بين قلق غربي من إعلان عزل مرسي لكنها لم تصل إلى حد الإدانة، وبين ترحيب من دول عربية مثل السعودية والإمارات وسوريا.

أحداث دار الحرس الجمهوري

في فجر يوم الثامن من يوليو/تموز 2013، استيقظ المصريون على وقع الأخبار عن الأحداث الدموية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلًا ومئات الجرحى من رافضي الانقلاب.

البداية كانت مع قيام الآلاف من رافضي الانقلاب بالتظاهر أمام مبنى دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر تلبية لنداء منصة اعتصام "رابعة العدوية" للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الذي كان وقتها محتجزًا داخل النادي وعودته للحكم.

بعد أربعة أيام من التظاهرات في محيط دار الحرس الجمهوري والتي لم تشهد أي شكل من أشكال العنف، وقعت المذبحة وقت صلاة الفجر، حيث أطلقت قوات الجيش والشرطة النار على المعتصمين الرافضين للانقلاب.

الجيش قام بإغلاق عدة طرق رئيسية فجر ذلك اليوم وخاصة تلك المؤدية إلى مدينة نصر حيث يعتصم رافضو الانقلاب، كما فرضت المدرعات طوقا أمنيا حول مبنى التلفزيون الحكومي بماسبيرو، فيما ساد هدوء حذر ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.

قالت التحقيقات التي أجرها الجيش بعدها إن هناك هجومًا دُبر من قبل المعتصمين، فيما أكد المعتصمون أن قوات الأمن والجيش دبرتا هذه المذبحة عند أدائهم لصلاة فجر هذا اليوم، وكان لتلك الأحداث واقعها الأليم على أنصار "الشرعية" الذين ظلوا ينددون ببشاعة الجريمة، لتظهر "شارة رابعة" كرمز لاستمرار اعتصامهم.

حكومة الببلاوي

الرئيس المؤقت عدلي منصور كلف الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي في يوم التاسع من يوليو/تموز 2013 برئاسة الوزراء، وأعلن تشكيل الحكومة في 16 يوليو/تموز، في حين عدتها جماعة الإخوان المسلمين "غير شرعية".

الحكومة الجديدة ضمت سبعة وزراء من حكومة هشام قنديل المقالة وستة شخصيات من حكومات ما بعد الثورة وثلاث سيدات ووزيرًا واحد من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

حكومة الببلاوي عيّنت الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائبا أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنصبه.

السيسي دعا المصريين إلى الخروج الجمعة لتفويض الجيش في مواجهة "الإرهاب" (الفرنسية)

تفويض السيسي

في 24 يوليو/ تموز 2013، طالب السيسي في خطاب بمقر عسكري شمالي البلاد، المصريين بالنزول للشوارع فيما سُمي بجمعة "التفويض" 26 يوليو 2013، وطلب من المصريين منح الجيش والشرطة تفويضًا للتصدي "للعنف والإرهاب المحتمل".

السيسي نفى خلال كلمته، الاتهامات بأنه خدع الرئيس مرسي، وشدد على تمسكه بخارطة الطريق التي أعلنها الجيش وإجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر، وهو ما رفضه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

يومها نزل الميادين مؤيدون يرفعون صورة السيسي، عدتهم وسائل إعلام مؤيدة له وقتها "ملايين"، في مقابل حشود مضادة في ميادين أخرى وفق تقديرات معارضة كانت تعترض على الإطاحة بمحمد مرسي.

التفويض تحول من "شعبي" إلى "مؤسسي" بعد دعم مؤسسات بالدولة لهذا التوجه.

أحداث المنصة

في السابع والعشرين من يوليو/تموز، هاجمت قوات الأمن رافضي الانقلاب قرب النصب التذكاري في مدينة نصر، ما أسفر حسب معلومات المستشفى الميداني، عن مقتل 120 شخصًا وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين، فيما عرف بأحداث أو مجزرة المنصة.

جماعة الإخوان المسلمين حملت الشرطة مسؤولية استهداف المحتجين، بينما نفى وزير الداخلية محمد إبراهيم أن تكون قواته قد أطلقت الرصاص متهمًا الإخوان بتضخيم الأحداث لاستثمارها سياسيًا.

الوزير قال إن عناصر الشرطة كانوا موجودين في شارع النصر وبينها وبين ميدان رابعة العدوية حيث الاعتصام مسافة كبيرة، وأكد أن القوات لم تتقدم نحو المعتصمين بل هم الذين تحركوا نحوها، موضحًا أنه تم القبض على 73 شخصًا أثناء الاشتباكات .

وزير الداخلية أكد أيضًا أنه سيتم فض اعتصامي رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة في "القريب العاجل" و"بأقل قدر من الخسائر".

جانب من صور القتلى الذين سقطوا في مجرزة رابعة (الجزيرة)

فض رابعة