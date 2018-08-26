أمريكا
الأحد 26 أغسطس 2018 08:56

ماذا أوصى السيناتور الراحل جون ماكين بشأن ترمب؟

السيناتور الأمريكي جون ماكين
رويترز
توفي السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكَين عن عمر ناهز 81 عاما.

وكان ماكين يصارع سرطان المخ منذ يوليو/ تموز 2017، ولم يشاهد في الكونغرس خلال العام الجاري.

ماكين وترمب:
  • كان ماكين منتقدا بارزا للرئيس دونالد ترمب.
  • قالت سي إن إن إن ماكين أوصى وفقا لمقربين منه ألا يحضر ترمب جنازته.
  • انتقد ماكين قمة ترمب وبوتين ووصف المؤتمر الصحفي بينهما بأنه أسوأ أداء لرئيس أميركي تعيه الذاكرة.
  • كان من منتقدا شرسا لسياسات ترمب بشأن المهاجرين.
  • أبدى ترمب استخفافه بالتاريخ العسكري لماكين قائلا إنه يفضل "الأشخاص الذين لم يقعوا في الأسر".
  • ماكين سحب تأييده لترمب في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد الكشف عن تسجيل يتباهى فيه ترمب بالتحرش بالنساء.
  • ظل ماكين منذ ذلك الحين من منتقدي رئاسة ترمب.
  • انتقد سياسة ترمب، بحظر سفر مواطني دولة أغلبيتها من المسلمين إلى واشنطن.
  • انتقد سياسة ترمب باعتقال وطرد أطفال المهاجرين من جنوب القارة الأمريكية.
بداياته:
  • كان طالبا جامحا بل ومولعا بالتشاجر في المدرسة الداخلية التي التحق بها في منطقة واشنطن. واصل التمرد على اللوائح وتخرج ضمن أواخر دفعته في البحرية الأمريكية.
  • أسقطت النيران المعادية طائرة ماكين خلال مهمة قتالية فوق فيتنام في عام 1967.
  • أمضى ماكين خمسة أعوام ونصف العام في الأسر في فيتنام.
  • قضى عامان في الحبس الانفرادي وأصيب بعاهة مستديمة بسبب التعذيب.
  • في مجلس الشيوخ الأمريكي كان منتقدا لأساليب الاستجواب القاسية مثل أسلوب محاكاة الغرق للمشتبه بهم في أعمال إرهابية.
    سيرة سياسية حافلة:
    • كان يعمل لصالح والد زوجته وهو موزع بيرة عندما انخرط بالعمل السياسي.
    • في عام 1982 فاز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي.
    • في 1986 فاز بمقعد في مجلس الشيوخ ظل محتفظا به ست دورات.
    • خاض السباق داخل الحزب الجمهور للترشح للرئاسة عام 2000 وأحزر تقدما في الجولة الأولى.
    • لم يحقق نتائج طيبة في التصفيات اللاحقة وفي نهاية المطاف سلم بالهزيمة أمام بوش.
    • ماكَين مرشح سابق عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008.
    • خسر ماكين بـ 46% من الأصوات أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما الذي حصل على 53 % من الأصوات.
    • في الكونجرس كان ماكين محافظا مؤيدا لمجتمع الأعمال ومن دعاة سياسات السوق الحرة ومعارضي الإجهاض لكنه.
    • صوت ضد الأغلبية الجمهورية في عدة مشروعات قوانين كان لها صدى واسع.
    • بعد تبرئة ساحته في فضيحة تبرعات انتخابية في الثمانينات سعى لإصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
    الأوسمة:
    • من بين الأوسمة التي تقلدها ماكين ثلاثا من ميداليات النجمة البرونزية.
    • نال وسام القلب الأرجواني مرتين ووسام الاستحقاق مرتين.
    • وأحرز وسام النجمة الفضية وصليب الطيران المتميز.

     

    المرض:
    • في 2017 وأثناء جراحة في أريزونا لإزالة تكتل دموي خلف العين اليسرى لماكين اكتشف الأطباء إصابته بنوع شرس من سرطان المخ.
    • بعد أقل من اسبوعين عاد ماكين إلى واشنطن وخالف رغبة حزبه بالتصويت في اقتراع قضى على جهود الحزب الجمهوري لرفض خطة الرعاية الصحية التي طرحها أوباما.
    • أمضى ماكين معظم وقته لاحقا في أريزونا حيث خضع للعلاج والرعاية.
    • توفي بعد يوم واحد من التوقف عن العلاج من السرطان.
    المصدر
    وكالات
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    جون ماكين
    أمريكا
    الحزب الجمهوري
    دونالد ترامب
    السيناتور جون ماكين

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