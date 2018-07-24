مئات من "الخوذ البيضاء" عالقون في الجنوب السوري

التقارير الأممية تشيد بشجاعة عناصر الخوذ البيضاء وتضحيتهم لإنقاذ المدنيين الأوربية

لا يزال مئات من عناصر "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة، عالقين في جنوب سوريا، وفق ما أكد اثنان منهما الإثنين.

وأعلنت "الخوذ البيضاء" في بيان، الإثنين، أن إجلاء عناصرها كان "الخيار الوحيد" لتجنب "خطر الاعتقال أو الموت" على أيدي النظام السوري وحلفائه الروس، فيما نددت دمشق وحليفتها موسكو بالعملية . إجلاء عن طريق الجولان وصل 422 شخصًا من عناصر "الخوذ البيضاء" وأفراد عائلاتهم إلى الأردن الأحد، بعدما تولى الجولان المحتل نقلهم من جنوب سوريا، على أن تستقبلهم لاحقًا بريطانيا وألمانيا وكندا.

عملية الإجلاء جرت من خلال التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين بعد رفض القوات الروسية منح هؤلاء المتطوعين أي معبر آمن للخروج منه بعد سيطرة قوات النظام على كامل الشريط الحدودي مع الأردن، فكان المعبر الوحيد هو عن طريق الجولان السوري المحتل .

الأردن استقبل هؤلاء المتطوعين من منطلق "إنساني"، وبعد تعهد خطي من الدول الثلاث باستقبالهم وتوطينهم فيها.

الخطة الأصلية كانت تشمل إجلاء 800 شخص لكن 422 فقط هم الذين تمكنوا من الخروج بعد أن واجهت العملية عراقيل في نقاط تفتيش حكومية وبسبب توسع لتنظيم الدولة في المنطقة. عالقون في الجنوب سيزار (23 عامًا)، وهو إعلامي في صفوف المجموعة في مدينة درعا، ناشد "المعنيين مساعدتهم على الخروج" من جنوب سوريا، لافتًا إلى إن نحو 400 عنصر ما زالوا في مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي على الحدود مع الأردن، ومحافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة.

سيزار علم "عن طريق الصدفة" قبل أيام بوجود خطة لإخراج عناصر الدفاع المدني، ولدى مراجعته مركز مدينة درعا لتسجيل اسمه، تم إبلاغه بأن ذلك ليس ممكنًا بعد رفع الأسماء إلى الجهات الدولية المعنية . توشك قوات النظام السوري على السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة جراء الحسم العسكري أو اتفاقات تسوية أبرمتها روسيا، بعد هجوم واسع بدأته دمشق في 19 يونيو/حزيران.

سيزار أبدى خشيته على مصيره ورفاقه العالقين في جنوب سوريا، معتبرًا أن "خروج قسم من الدفاع المدني وبقاء قسم آخر هنا أضرنا أكثر مما أفادنا، فخروج الدفعة عن طريق الجولان المحتل من إسرائيل، زاد الطين بلة، ونخشى ردود فعل النظام وروسيا". دمشق غاضبة دمشق نددت، الإثنين، بإجلاء الجولان المحتل من إسرائيل للمتطوعين، واصفة ذلك بـ"العملية الإجرامية".

النظام السوري وحلفاؤه، يتهمون متطوعي "الخوذ البيضاء" بأنها "أداة" في أيدي المانحين الدوليين الذين يقدمون الدعم لها منذ سنوات، وبالانضواء في صفوف الجهاديين .

الخوذ البيضاء أو منظمة الدفاع المدني السوري، تأسست كخدمة إنقاذ وإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد ويعمل متطوعوها عادة لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض البنايات التي دمرها قصف النظام.

من جهتها رأت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "أمر معبر أن تفضل الخوذ البيضاء، بدعم أجنبي، أن تهرب من سوريا لتكشف عن طبيعتها الحقيقية وتظهر نفاقها للعالم أكمله". مصير بقية المتطوعين عماد (20 عامًا)، المسعف في مركز قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة، تساءل "كيف سحبوا هؤلاء ولا يتمكنون من سحبنا؟ نحن 18 عنصرًا في المركز، يحاصرنا النظام من ثلاث جهات وإسرائيل من الجهة الرابعة".

عماد أوضح أن "اجتماعًا لبحث وضعنا عقد اليوم في الأردن، وكان الجواب الذي تبلغناه بأن نذهب إلى الشمال السوري" عبر عمليات الإجلاء التي تم بموجبها إخراج أكثر من سبعة آلاف مقاتل ومدني من محافظة القنيطرة في الأيام الأخيرة.

لكن عماد شدد على أنه "ليس هناك طريق لكي يكون متاحًا لنا الوصول إلى الحافلات التي ستنقلنا لاحقًا الى الشمال"، قائلًا "نحن ورقة محروقة بالنسبة للنظام السوري ولن نجد أي مغفرة". في بيان أصدرته الإثنين، قالت منظمة "الخوذ البيضاء" إن إجلاء 98 عنصرًا مع 324 من أفراد عائلاتهم "كان الخيار الوحيد لمتطوعينا العالقين الذين كانوا يواجهون خطر الاعتقال أو الموت على أيدي النظام السوري وحلفائه الروس". وأفادت بأن "أكثر من ثلاثة آلاف" من عناصرها ما زالوا في سوريا .

رئيس المنظمة رائد الصالح، قال إن عملية الإجلاء كانت "معقدة" وأن بعض العناصر لم يتم إجلاؤهم لأنهم لم يكونوا مسجلين على اللوائح، فيما لم يتمكن "عدد كبير" من العناصر من الوصول إلى نقطة الإجلاء. وأشار إلى أنه لم يتم التخطيط لعملية إجلاء أخرى .

منظمة "الخوذ البيضاء" طلبت من المجتمع الدولي مساعدة عناصرها الذين ما زالوا عالقين في جنوب سوريا. وقالت "في غياب الحماية المطلوبة للجميع، نحن نشكر كل الحكومات التي ساهمت في نجاح عملية الإنقاذ هذه، ونطلب منها أن تفعل المزيد لمساعدة" من تبقى من العناصر في جنوب سوريا . استهداف متعمد من جهته، أوضح المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني السوري خالد خطيب أن أربعة من المتطوعين لقوا حتفهم في الحملة الأخيرة للنظام السوري وروسيا على المناطق الجنوبية، إضافة إلى الكثير من الإصابات نتيجة كثافة النيران.

المسؤول الإعلامي أضاف أن إجلاء العاملين وعائلاتهم جاء حفاظا على أرواحهم من آلة القتل والدمار اليومي، خاصة أن المتطوعين متهمون من قبل النظام بأنهم عملاء لدول أجنبية.

وذكرت الخوذ البيضاء في بيان إن القوات السورية وحلفاءها استهدفوا أفرادها ومبانيها على وجه التحديد خلال الصراع المستعر منذ أكثر من سبعة أعوام، ما أودى بحياة 251 متطوعًا أثناء أداء واجبهم الإنساني، ومعظمهم قتلوا عن طريق الغارات المزدوجة.

وأدى الصراع في سوريا منذ العام 2011 إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وإلى تشريد الملايين.