مصر وإسرائيل
الاثنين 27 أبريل 2020 00:22

"مؤسف وغير مقبول" مسلسل مصري يُغضب الخارجية الإسرائيلية

الفنان المصري يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"
الفنان المصري يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"
مواقع التواصل
أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بيانا انتقدت فيه مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل "غير مقبول".

وانتقد البيان، الذي نقلت فحواه صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أن المسلسل الذي يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

وأظهرت الحلقة الأولى من مسلسل أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص "الحرب لتحرير القدس".

يقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية"، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الطلاب.

وأضاف المدرس ضمن الحلقة: "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس".

ويضيف المدرس أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".

ومسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في البطولة عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويمثل هذا العمل عودة جديدة ليوسف الشريف بعد غياب دام عامين عن الدراما منذ أحدث أعماله، مسلسل "كفر دلهاب".

المصدر
الجزيرة مباشر
جيروزاليم بوست
مواقع التواصل الاجتماعي

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