الاثنين 10 سبتمبر 2018 12:42
مؤسس موقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية يستعد للتقاعد
بدأ الملياردير الصيني (جاك ما) اتخاذ إجراءات تستهدف التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة "علي بابا" التكنولوجية العملاقة.
وذكر بيان للشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية اليوم الإثنين أن "ما" الذي تبلغ ثروته 37 مليار دولار، يدشن خطة انتقالية طويلة المدي تنتهي بالاعتزال والتقاعد عن العمل.
التفاصيل:
- يترك جاك ما عضوية مجلس إدارة شركة علي بابا بحلول العام 2020.
- يحل دانييل زانج محل جاك ما كرئيس لمجلس الإدارة في شركة علي بابا الصينية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 420 مليار دولار.
- قال جاك ما إنه سيظل يقدم المساعدة والاستشارة لإدارة الشركة التي قام بتأسيسها حتى بعد اعتزاله وتقاعده.
- تأتي خطوة الملياردير الصيني باتجاه التقاعد عن العمل في وقت تعاني فيه شركات التقنية من تباطؤ المبيعات في المراكز الحضرية الكبرى والتي تقود عمليات التجارة الإلكترونية التي تتخصص فيها شركة وموقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.
خلفية:
- شارك الملياردير جاك ما، الذي يعد واحدا من أغني أغنياء الصين، في تأسيس موقع علي بابا للتجارة الإلكترونية في العام 1999.
- لا يمتلك الملياردير الصيني أية خلفية تقنية وعمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية
- يعد جاك ما أيقونة في بلاده الصين باعتباره شخصا عصاميا قام بتكوين ثروة ضخمة بجهده وعمله كما يشتهر بأنه غريب الأطوار.
المصدر
فوربس
وكالات
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