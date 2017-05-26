فيسبوك
الجمعة 26 مايو 2017 10:12

مؤسس فيسبوك: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
رويترز
عاد مؤسس موقع فيسبوك إلى جامعة هارفارد، التي تركها قبل إتمام دراسته للبدء في شبكة التواصل الاجتماعي، لمناشدة طلاب السنة النهائية المساعدة في تصميم شبكة أمان اجتماعي جديدة‭‭.

وقال مارك زوكربرغ مؤسس أكبر شركة في مجال التواصل الاجتماعي في العالم والبالغ من العمر 33 عاما إنه ما كان ليخاطر بترك الجامعة المرموقة إذا لم يكن على علم بأن أسرته ستكون داعمة له حال فشله.

وقال زوكربرغ للحضور "هناك شيء خاطئ في نظامنا عندما أستطيع أن أترك الدراسة هنا وأجني مليارات الدولارات في عشرة أعوام بينما الملايين من الطلاب لا يمكنهم سداد ديونهم .. ابدأ عملك بمفردك".

وقال زوكربرغ الذي حصل أيضا على دكتوراه فخرية في القانون "عندما لا تكون لديك حرية لتبني فكرتك وتحويلها إلى مشروع تاريخي فجميعنا نخسر".، وأضاف أن الشباب يتحملون مسؤولية خلق هدف من أجل العالم.

ومنذ إطلاقه عام 2004 أوحى فيسبوك بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع مماثلة مثل تويتر وسنابشات.

وحاليا يستخدم 1.9 مليار شخص فيسبوك كل شهر.

ولم يكن خطاب زوكربرغ في حرم جامعة هارفارد هو الأول الذي يلقيه أحد الطلاب الذين لم يكملوا دراستهم أمام الخريجين في الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.

فقد تحدث بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007 بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة ليركز على الأعمال الخيرية.

المصدر
رويترز
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مارك زوكربرغ
فيس بوك
هارفارد
الجامعة
خريجين

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