علوم وتكنولوجيا
الخميس 6 أبريل 2017 12:49

مؤسس "أمازون" من التسويق الإلكتروني إلى استثمارات الصواريخ

جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون
قال جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون إنه يبيع ما يعادل نحو مليار دولار من حصته في الشركة سنويا لتمويل شركته للصواريخ "بلو أوريجن" التي تسعى لإطلاق رحلات مدفوعة إلى الفضاء مدتها 11 دقيقة

وقال بيزوس للصحفيين، خلال منتدى الفضاء الأمريكي السنوي في كولورادو سبرينجز إن "بلو أوريجن" تأمل في بدء اختبارات طيران مع طياري ومهندسي الشركة في العام الحالي غير أن هذا لن يحدث على الأرجح قبل العام المقبل.

 وأضاف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست "نموذج أعمالي الآن، بالنسبة لبلو أوريجن هو بيع نحو مليار دولار من أسهم أمازون سنويا واستخدامها للاستثمار في بلو أوريجن".

وقال إن خطة بلو أوريجن في النهاية هي أن تصبح شركة معتمدة على مواردها الذاتية ومدرة للربح وبهدف طويل المدى هو خفض تكلفة رحلات الفضاء بحيث يمكن لملايين الأشخاص الحياة والعمل خارج الأرض.

يذكر أن بيزوس هو أكبر مساهم في أمازون ويملك 80.9 مليون سهم في الشركة وفقا لبيانات تومسون رويترز. ووفقا لمجلة فوربس تصل ثروة بيزوس إلى 78 مليار دولار.

وقد تفوق جيف بيزوس على مواطنه وارن بافيت والإسباني أمانسيو أورتيغا ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم.
فقد ذكرت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية أن بيزوس (53 عاما) أضاف 1.5 مليار دولار إلى ثروته بفضل ارتفاع سهم أمازون بنحو 18 دولارا الشهر الماضي، بعد يوم من إعلان الشركة صفقة الاستحواذ على موقع "سوق دوت كوم" الإماراتي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
أمازون

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سقوط أشخاص أثناء عبورهم بدراجة نارية فوق نهر
Thumbnail
شاهد: متحولون جنسيا مطلوبون للتجنيد في تايلاند!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها