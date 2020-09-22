التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 23:36

مؤسسة لبنانية تكشف تلاعب قناة سكاي نيوز الإماراتية وحذفها لاسم فلسطين (صور)

الملصق الفني الأصلي
فيسبوك
1كشفت دار "النمر للفنون والثقافة" اللبنانية عن تلاعب قناة "سكاي نيوز" الإماراتية وحذفها لاسم فلسطين من على ملصق فني ظهر في خلفية أحد اللقاءات التي تم تصويرها داخل مقر الدار.

وقالت المؤسسة في بيان إن فريقا من قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية حضر إلى مقر الدار بتاريخ 14 من أغسطس/ آب الماضي... لتسجيل مقابلة مصورة مع الدكتور فردريك معتوق، لتبث ضمن حلقة خاصة من برنامج (القصة) عن بيروت من بعد انفجار المرفأ".

وأضاف البيان أن "من بين الأعمال الفنية التي ظهرت في المقابلة الدكتور معتوق ملصق فني لعامر الشوملي" مكتوب عليه "زر فلسطين" باللغة الإنجليزية.

إلا أن الدار فوجئت، حسب البيان بأنه تم "تحوير العمل الفني لتصبح الجملة الظاهرة أسفل الملصق (زر لبنان)".

وأكد البيان رفض الدار لما قالت إنه "اعتداء مشين طال العمل الفني المذكور ومس بركن من أركان أنشطة المؤسسة"، ووصفت ما قامت به قناة سكاي نيوز عربية بأنه "تصرف يفتقر لأبسط أخلاقيات الصحافة المهنية".

ولم يصدر رد من جانب القناة، التي قامت بحذف اللقاء من على حساب القناة على موقع إنستغرام.

وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به القناة الإماراتية وربطوا بينه وبين اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مؤخرا مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس دونالد ترمب.

وكانت قناة سكاي نيوز المملوكة للإمارات أول قناة "عربية" تجري مقابلة مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
هجوم أردوغان يدفع مندوب إسرائيل لمغادرة قاعة الأمم المتحدة
Thumbnail
صحفي إسرائيلي: إذا عاد الإخوان لحكم مصر سنحتل سيناء مرة أخرى
Thumbnail
شاهد: إيدي كوهين يطالب الأنظمة العربية بـ200 مليار دولار تعويضات لـ"النازحين اليهود"
Thumbnail
الأولى من نوعها خارجيا.. واشنطن تنشر قوة فضائية بقاعدة "العديد" في قطر
Thumbnail
إيران: نقلنا تجاربنا للحوثيين وباتوا يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة

الأكثر قراءة

  1. المعارضة السورية ترفض المشاركة في محادثات جنيف
  2. غريستي بعد الحرية: يجب إطلاق سراح باهر وفهمي
  3. استقرار سياسي وعدالة اجتماعية دفعا الأتراك لإفشال الانقلاب 2
  4. قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر
  5. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية