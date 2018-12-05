مؤسسة "كلوني" تطلق مبادرة عالمية لمراقبة المحاكمات

النجم جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني رويترز

أعلنت مؤسسة حقوقية أسسها النجم السنيمائي جورج كلوني وزوجته أمل، (الأربعاء) عن مبادرة لمراقبة المحاكمات التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات، ولتصنيف الأنظمة القضائية في الدول.

ومن المقرر إعلان المؤسسة الحقوقية تحت اسم مراقبة المحاكمات (Trial Watch) لمراقبة المحاكمات حيث يستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية. التفاصيل: عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة قالوا إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأمريكيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات تضم أفرادا من غير المحامين وسيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.

المحامية أمل كلوني قالت في بيان:" اليوم، يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأدوات قمع، وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم، ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات". المحامية أمل كلوني أمل كلوني مدافعة عن الحقوق: اسمها أمل علم الدين، وهي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. أمل، التي تزوجت النجم الفائز بالأوسكار جورج كلوني عام 2014. محامية دولية ومحامية مدافعة عن حقوق الإنسان وهي أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2015.

في عام 2016 أسست هي وزوجها مؤسسة كلوني للعدالة التي تركز على تعزيز العدالة في قاعات المحاكم وخارجها.

من أبرز القضايا التي تولتها قضية جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس، وقضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو كما مثلت أرمينيا في مسعاها من أجل الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.

حاليا عضو في الفريق القانوني الذي يمثل صحفيي رويترز "وا لون وكياو سوي " الصحفيين اللذين اعتقلتهما سلطات ميانمار العام الماضي أثناء تغطيتهما لمقتل عشرة رجال وفتيان من الروهينغيا المسلمين الذين يمثلون أقلية في ميانمار خلال حملة قمع قام بها الجيش.

قالت سارة كليفلاند مديرة معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا إنه رغم أن العديد من المنظمات تراقب المحاكمات الكبرى إلا أن (Trial Watch) ستدقق أيضا في القضايا الأقل شهرة.

كليفلاند التي تقوم بتدريس حقوق الإنسان مع أمل كلوني، أوضحت أن الهدف هو "توسيع النطاق العالمي حتى يمكننا الوصول إلى محاكمات لا تتعلق برئيس دولة مخلوع".