الاثنين 24 ديسمبر 2018 11:24
مؤسسة إماراتية تطلق أكبر منصة استثمارية في قطاع التعليم بمصر
أعلنت المجموعة المالية هيرميس جذبها تعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار لإطلاق أكبر منصة استثمارية في قطاع التعليم بمصر بالشراكة مع مؤسسة جميس ومقرها دبي.
التفاصيل حسب بيان لمجموعة هيرميس المالية:
- أعلن قطاع الاستثمار المباشر المجموعة المالية هيرميس في بيان أمس الأحد إتمام الإغلاق الأول لصندوق التعليم المصري الذي يركز على مرحلة التعليم الأساسي.
- تمت تغطية الصندوق بعد أن نجح في جذب تعهدات استثمارية بقيمة 119 مليون دولار، لتتجاوز التعهدات المبدئية المستهدفة، والتي تراوحت بين 50 و100 مليون دولار، وذلك في مدة لم تتجاوز الستة أشهر، جاذبا استثماراته من أفراد ومؤسسات متعددة من مصر ودول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.
- يستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة تتجاوز 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم بالإمارات.
- تتوقع المجموعة المالية هيرميس إتمام الإغلاق الثاني خلال عام 2019 بقيمة إضافية 30 مليون دولار، وتجري حاليا محادثات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية ممن أبدوا اهتمامهم بالاكتتاب بالشريحة المتبقية من الصندوق.
- يعد الصندوق البالغة قيمته 150 مليون دولار جزءا من برنامج تعليمي بقيمة 300 مليون دولار تم تأسيسه بالشراكة الحصرية مع مؤسسة جيمس للتعليم.
خلفية
- في 20 مايو/ أيار الماضي قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية، إنها دخلت في اتفاقية شراكة مع "جيمس للتعليم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها.
- وبموجب هذه الشراكة الجديدة، تقوم المجموعة المالية هيرميس بتأسيس صندوق استثماري يديره قطاع الاستثمار المباشر التابع للشركة لتمويل مشروعات الشراكة الجديدة مع "جيمس للتعليم".
- وقال كريم موسى رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس حينها إن الشراكة مع "جيمس للتعليم" يأتي بهدف إطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر.
- وأضاف موسى الشراكة ستتيح المجال للاستثمار في أكبر أسواق الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يبلغ قوام قطاع التعليم الأساسي في مصر أكثر من 20 مليون طالب.
- من جانبه قال دينو فاركي الرئيس التنفيذي لـ "جيمس للتعليم" إن السوق المصري يعد أكبر سوق للخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الطلاب.
- بدأت مجموعة "جيمس للتعليم" في دبي منذ ما يقرب من 60 عاما، وتعتبر أكبر مجموعة للمدارس من الروضة حتى الصف الـ 12 في العالم.
- قامت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية بشراء سلسلتي معامل "البرج" و"المختبر"، ونحو 15 مستشفى خاصًا من بينها النيل بدراوي، والنخيل، وكليوباترا، والقاهرة التخصصي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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