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الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 15:51

مؤسسا تطبيق انستغرام يعلنان استقالتهما من منصبيهما

انستغرام
غيتي
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مؤسسي انستغرام، كيفن سيستروم ومايك كريغر، أعلنا استقالتهما من منصبيهما ومغادرتهما للشركة خلال الأسابيع القادمة.

التفاصيل:

  • كيفن سيستروم ومايك كريغر أبلغا إدارة انستغرام وفيسبوك قرارهما بترك عمليهما خلال الأسابيع القادمة.
  • لم يقدم أيٌّ من الشابين أسباباً لقرار تركهما العمل، لكنهما أعلنا عن الرغبة  في بداية "فصلٍ" جديد من حياتهما.
  • قال مؤسسا إنستغرام في بيانٍ إنهما يعتزمان القيام بإجازة ليتمكنا من إعادة استكشاف فضولهما وإبداعهما مجددا.
  • في عام 2012، قام مارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك، بشراء تطبيق إنستغرام من مؤسسيه في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار، وكان عدد مستخدمي التطبيق في ذلك الوقت 30 مليون مستخدم.
  • بعد تقديمهما لاستقالتيهما، أصدر زوكربرغ بيانا أثنى فيه على كل من سيستروم وكريغر، وقال: "أتمنى لهما الأفضل، وأتوق لرؤية ما سيقومان بتأسيسه مستقبلاً".
  • قالت صحيفة نيويورك تايمز إن استقالة مؤسسي انستغرام ستزيد من التحديات التي تواجهها شركة فيسبوك المالكة للتطبيق.
المصدر
نيويورك تايمز
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فيسبوك
استقالة
مارك زوكربرغ

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