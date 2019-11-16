مؤتمر "رسالة الإسلام من عُمان" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

بدأت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا فعاليات مؤتمر "رسالة الإسلام من عُمان" في محطته الـ١٣٠ الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان.

وبدأ المؤتمر منذ عام 2010 وزار أكثر من 130 مدينة من 37 دولة حتى الآن، جاء ليواصل تذكير العالم بالقيم الإنسانية المشتركة والأخلاق التي يؤمن بها البشر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله 4 أيام إلى التعريف بجهود السلطنة في نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي والتفاهم والوئام بين الأمم والثقافات والشعوب والدعوة إلى احترام المقدسات والتأكيد على القيم الإنسانية المشتركة ونبذ التطرف والعنف والكراهية.​

ويشتمل المؤتمر على عرض لوحات تعريفية تُبرز جهود السلطنة في نشر قيم التعارف والوئام كما يضم المعرض ركن رسائل عالمية وهو حملة إعلامية عالمية تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والسلام والتعارف والوئام عبر نشر بطاقات تعبر عن هذه القيم في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلف اللغات ويتم نشر هذه الرسائل عبر بطاقات مطبوعة بحجم اليد مع تعميمها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلف اللغات والنطاقات المتاحة.