تونس
الخميس 21 نوفمبر 2019 14:22

مؤتمر العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في تونس

تستضيف العاصمة التونسية اليوم الخميس المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي.

 

 

ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: السياسة، والتاريخ، والذاكرة" ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس وتستمر فاعلياته حتى يوم السبت المقبل.
ويشارك في المؤتمر باحثون وخبراء من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويبدأ المؤتمر هذا اليوم بمحاضرة افتتاحية لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حول التجربة التونسية في العدالة الانتقالية: الواقع والآفاق، تليها الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان  خبرات وشهادات في العدالة الانتقالية " حالات عربية" ثم الجلسة الثانية بعنوان " دراسات مقارنة فى العدالة الانتقالية: أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع العدالة الانتقالية في تونس: السياق والمسار فيما تتطرق الجلسة الرابعة إلى العدالة الانتقالية في المغرب: الذاكرة والتاريخ 
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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تونس
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الجزيرة مباشر

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