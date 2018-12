مأساة الطفلة اليمنية بثينة.. رمز للحرب المدمرة في البلد الفقير

وأعيدت بثينة (التي فقدت جميع أفراد أسرتها في غارة العام الماضي) فجأة إلى منزل عمّها في صنعاء قبل أيام، لتصبح أحد رموز النزاع المدمر في البلد الفقير.

نجاة بثينة جعلتها عرضة لأن تكون أداة في الحرب الإعلامية الدائرة بين أطراف الحرب، وروت الطفلة من منزل عمّها "علي" في صنعاء، تفاصيل ليلة الضربة الجوية.

ومن منزل عائلتها الذي دمّر تمامًا في الغارة، إلى الرياض، ثم إلى منزل عمها علي، رحلة طويلة شاقة عاشتها ابنة السنوات الثماني.

قصة "بثينة"

بثينة تتذكر تفاصيل "الليلة المشؤومة":

عمّ بثينة يروي كيف وصلت الطفلة للسعودية:

السعودية والضربة الجوية

Minister of Public Health Dr. Taha Al - Mutawakil visits

The girl Buthina in her home in the Yemeni capital of Sana'a after her release and return from #Saudi #بثينة_عين_الإنسانية pic.twitter.com/ITXlA0B0jv