مأزق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.. من تخاطب في فنزويلا؟

ثلاثة أيام كانت قد مضت على إعلان خوان غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا عندما بعث برسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه المساعدة في الأزمة الإنسانية في بلاده.

غير أن مقعد فنزويلا في المنظمة الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوًا تشغله حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ووجد غوتيريش نفسه عاجزًا عن الاستجابة دون موافقة مادورو أو تفويض مجلس الأمن الدولي.

واليوم الخميس، يقدم غوايدو، خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وفرض نفسه مقابل مادورو الذي يخضع لضغوط أمريكية وأوربية شديدة.

خطة غوايدو:

غوايدو، كتب في تغريدة "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرًا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونُعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر.. نحن نعرف كيف نُحقق ذلك".

جاء ذلك غداة تظاهر الآلاف من مناصريه بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بالانضمام إليهم.

غوايدو سيتلقى اليوم تشجيعًا جديدًا مع ترقب الاعتراف به رئيسًا من جانب البرلمان الأوربي، فيما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اجتماعًا غير رسمي حول هذا الموضوع في بوخارست.

ست دول أوربية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، أمهلت مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات عامة، وإلا فستعترف بغوايدو رئيسًا، إلا أنه يبدو حتى الآن أنه يتجاهل هذه التهديدات.

المعارضة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة، وهو طرح يحظى بدعم الولايات المتحدة وكذلك قسم كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوربا، إلا ان الرئيس مادورو يرفض ذلك ويقول إن ولايته تنتهي في العام 2025.

مظاهرة داعمة لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو (رويترز)

رسالة غوتيريش لغوايدو في 29 يناير/كانون الثاني:

الأمم المتحدة مستعدة لزيادة أنشطتها في فنزويلا في مجالي المساعدات الإنسانية والتنمية، غير أن الأمم المتحدة تحتاج لهذا الغرض إلى موافقة الحكومة وتعاونها.

نحترم في علاقاتنا مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرارات المؤسسات المشتركة بين الحكومات خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن.

مأزق كبير:

الرسالتان تبرزان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

معظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوربية وكندا اعترفت بغوايدو أو أنها على وشك الاعتراف به.

هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردودًا غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من حكومات أمريكا اللاتينية، كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.

الانقسام الدولي أدى إلى عرقلة اتخاذ قرارات سريعة في مؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يفتح اعترافهما بحكم غوايدو الباب أمام قروض تحتاج إليها فنزويلا بشدة.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

أزمة فنزويلا:

حكومة مادورو نفت وجود أزمة إنسانية في البلاد وقالت إن المشاكل الاقتصادية سببها العقوبات.

فنزويلا، الدولة النفطية التي كانت في الماضي الأغنى في أميركا اللاتينية، غرقت في أزمة اقتصادية حادة ويعاني سكانها من نقص خطير في المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى تضخم متزايد بلغ 10 ملايين في المائة عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي). وأدى ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي.

أسرع وسيلة يمكن بها حرمان حكومة مادورو من مقعد فنزويلا هي تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.

غير أن دبلوماسيين قالوا إن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تحظى بتأييد الأغلبية اللازمة لنجاحها في الوقت الراهن.

مادورو أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في 10 يناير/كانون الثاني بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي واعتبرتها دول غير مشروعة.

غوايدو تولى رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر وأعلن نفسه رئيسًا في 23 يناير.

يوم السبت، كشفت مناقشة حامية في مجلس الأمن، عن الانقسام العميق الذي سببته الأزمة.

موقف الأمم المتحدة:

الأمم المتحدة سبق أن تعاملت مع ادعاء أطراف متنافسة أنها تمثل شعبها.

في سبتمبر/أيلول 2011 وافقت الجمعية العامة على طلب ليبي باعتماد مبعوثي الحكومة المؤقتة في البلاد باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطرابلس فيما كان بمثابة اعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني.

تلك الخطوة جاءت بعد اعتراف الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية بالمجلس.

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في فنزويلا (رويترز)

خطر أمني: