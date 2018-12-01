ليندسي غراهام: الكونغرس سيفرض عقوبات على ابن سلمان

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام رويترز

قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن التصويت سيصل إلى مجلس الشيوخ بتشريع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ما القصة؟ ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) في الكونغرس علق على لقطات تظهر لقاء حميمي بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

غراهام كتب على تويتر: "الطيور على أشكالها تقع. الأمر الإيجابي بعد هذه المودة المتبادلة، هو أن التصويت سيصل لمجلس الشيوخ بتشريع لفرض عقوبات على ابن سلمان. Birds of a feather…..



One ‘positive’ after this display of affection -- the vote total is going up in the Senate to pass MBS sanctions legislation. https://t.co/HJLIkiQkZj — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 30, 2018 تصريحات آدم شيف، الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: الكونغرس سيبحث بشكل أعمق قضايا عديدة تتعلق بالسعودية، ودورها في الملفات الإقليمية.

الكونغرس سيبحث أيضا قضية مقتل خاشقجي، ودور السعودية في حرب اليمن، والأزمة مع قطر.

إيجاز وكالة الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي سيكون عاملا رئيسيا في الرد على السعودية. رويترز: تهميش بن سلمان في الصورة الرسمية لقمة العشرين رسائل لابن سلمان على هامش قمة العشرين: دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي؛ ناشد المشاركين في قمة العشرين، احترام حقوق الإنسان وضمان َ سلامة الصحفيين، في رسالة واضحة إلى ولي العهد السُـعودي محمد بن سلمان.

منظمة هيومن رايتس ووتش تساءلت عما إذا كان مستشارو بن سلمان، قد حذروه من خطورة إجراء تحقيق جنائي في الأرجنتين بشأن مسؤوليته عن جرائم ِ حرب مزعومة، فغيّر ولي العهد مكان إقامته إلى السفارة السعودية.

رايتس ووتش أضافت أنه قد يرغب ولي العهد السعودي في طلب المشورة نفسها في كل مرة يغادر فيها لمملكة.

منظمة العفو الدولية قالت إنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في قمة العشرين في الأرجنتين،

يجب ألا يُـعطى الأمير محمد بن سلمان تفويضاً مطلقاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية واليمن.

الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد صحفيي أمريكا اللاتينية والكاريبي عبرا عن قلقهما الشديد من وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع قمة دول العشرين، بعد اتهامه بالتحريض على خطف وتعذيب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

