مصر
الاثنين 9 نوفمبر 2020 10:55

"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
دشن نشطاء الأحد وسم "ليلة سقوط مرتضى" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في مصر منذ أمس وحتى الآن بما يزيد على 99 ألف تغريدة.

يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث يتنافس رئيس نادي الزمالك، والموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، مرتضى منصور مع 35 مرشحا آخرين على مقعدين فقط في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

ورجح مغردون على المنصات وإعلاميون مصريون احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة منذ ليل الأحد وحتى الآن.

و نشر أحمد نجل مرتضى منصور في تويتر قائمة تدعي تقدم والده بعد فرز 48 لجنة على حد قوله.

لكن الإعلامي أحمد موسى قال في برنامجه إن منصور متأخر في نتائج فرز الأصوات، مضيفا أنه في حال سقوطه في الانتخابات فإنه يتعين عليه التحلي بروح رياضية.

وتكرر الأمر مع الإعلامي عمرو أديب الذي قال إنه بعد فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب.

وتمنى مغردون كثر خسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته المحتملة وخسارة الرئيس دونالد ترمب  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار آخرون إلى أن منصور "قد انتهى دوره بالفعل" لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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