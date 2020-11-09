"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر
يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث يتنافس رئيس نادي الزمالك، والموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، مرتضى منصور مع 35 مرشحا آخرين على مقعدين فقط في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.
ورجح مغردون على المنصات وإعلاميون مصريون احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة منذ ليل الأحد وحتى الآن.
و نشر أحمد نجل مرتضى منصور في تويتر قائمة تدعي تقدم والده بعد فرز 48 لجنة على حد قوله.
سأقوم بمساعدة حضراتكم بمتابعة العملية الانتخابية من واقع المحاضر الرسمية دعواتكم...ترتيب السادة المرشحين بعد فرز ٤٨ لجنة pic.twitter.com/8xEc9vTHwz— Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 8, 2020
لكن الإعلامي أحمد موسى قال في برنامجه إن منصور متأخر في نتائج فرز الأصوات، مضيفا أنه في حال سقوطه في الانتخابات فإنه يتعين عليه التحلي بروح رياضية.
أحمد موسى لـ مرتضى منصور : لازم ناخد الأمور بروح رياضية#صدى_البلد pic.twitter.com/0H3ULeZOin— صدى البلد (@baladtv) November 8, 2020
وتكرر الأمر مع الإعلامي عمرو أديب الذي قال إنه بعد فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب.
عمرو أديب: مع فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب#الحكاية#MBCMASR— الحكاية (@Elhekayashow) November 8, 2020
أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Fg8gnaOcO1 pic.twitter.com/MG80ULu4YG
وتمنى مغردون كثر خسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته المحتملة وخسارة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار آخرون إلى أن منصور "قد انتهى دوره بالفعل" لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.
#ليله_سقوط_مرتضي— عفافه أحمد (@Afafe_2000) November 8, 2020
I think this day should be named the fallen day. pic.twitter.com/YlW6vySQPa
وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.
The two sides of the same coin #ليله_سقوط_مرتضي pic.twitter.com/RrFQAUKvSl— Mostafa (@Mostafa99618686) November 8, 2020
شكرًا لشعب ميت غمر العظيم المحترم نساء ورجال شيوخ وشباب زملكاوية وأهلاوية لقد اتحدوا جميعا لتنظيف ساحه الرياضة المصرية و السياسية فقد اعطوا درسًا قاسيًا لم يستطع الآخرون القيام به #ليله_سقوط_مرتضي pic.twitter.com/snsrn2dUOu— كرم نور (@karamnour6969) November 9, 2020
رسمياً النتيجة النهائية بعد فرز 100%من اللجان جميعها:— ⚽🦅Ehab Mostafa🦅⚽ (@ehab_veta) November 9, 2020
1- أحمد الألفى (إعادة)
2- بدوى عبد اللطيف (إعادة)
3- أسامة الراضى (إعادة)
4-محمود العزب (إعادة)
5- عبدالفتاح البحراوى
6- مرتضى منصور (باى باى ....)
هو اتعزل من رئاسة النادي .؛
ولا خسر حصانة المجلس ..!!#ليله_سقوط_مرتضى
هذا التاريخ لن ينساه كل عفيف محب للاخلاق ولن ينساه كل فاسد فقد سقط إله الفساد سقط من خاض في اعراض وسمعة الآلاف سقط من نهب المال العام حتى صديقة نصب عليه سقط من ابتز رجال أعمال ليدفعو له سقط من قطع عيش العشرات لأنهم لم يتقبلوا الإهانة تحية لشرفاء مصر #ليله_سقوط_مرتضي— hamdi gad (@GadHamdi) November 9, 2020
#ليله_سقوط_مرتضي pic.twitter.com/r85pUJCbx5— Saeed 🦅 (@Saeed27696377) November 9, 2020