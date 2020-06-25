الخميس 25 يونيو 2020 22:59
ليفربول ينشر أرقاما مبهرة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد كريستال
نشر نادي ليفربول الإنجليزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرقاماً مبهرة للنجم المصري محمد صلاح بعد هدفه ضد نادي كريستال بالاس.
وكتب ليفربول على تويتر: "سجل محمد صلاح ١٥ هدفاً في البريميرليغ (الدوري الإنجليزي الممتاز) هذا الموسم في ملعب آنفيلد، بما في ذلك سبعة أهداف في آخر ست مباريات له".
⚽️— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020
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⚽️@MoSalah has netted 15 @premierleague goals for us at Anfield this season, including seven in his last six games 🔥 pic.twitter.com/PDcwL3dry9
وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ضد نادي كريستال بالاس خلال فوز فريقه ليفربول الأربعاء، برباعية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر
خدمة سند