الدوري الإنجليزي
الخميس 25 يونيو 2020 22:59

ليفربول ينشر أرقاما مبهرة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد كريستال

نجم ليفربول المصري محمد صلاح
رويترز
نشر نادي ليفربول الإنجليزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرقاماً مبهرة للنجم المصري محمد صلاح بعد هدفه ضد نادي كريستال بالاس.

وكتب ليفربول على تويتر: "سجل محمد صلاح ١٥ هدفاً في البريميرليغ (الدوري الإنجليزي الممتاز) هذا الموسم في ملعب آنفيلد، بما في ذلك سبعة أهداف في آخر ست مباريات له".

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ضد نادي كريستال بالاس خلال فوز فريقه ليفربول الأربعاء، برباعية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

المصدر
خدمة سند

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