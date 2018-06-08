كرة قدم
الجمعة 8 يونيو 2018 12:13

ليفربول يقترب من ضم فقير بـ60 مليون يورو

لاعب كرة القدم الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير
غيتي
توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع مسؤولي ليون الفرنسي على التعاقد مع لاعب كرة القدم الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، الخميس، اتفق مسؤولو ليفربول مع ليون على ضم فقير حيث أنه سيقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يتم الإعلان عن الصفقة قبل انطلاق منافسات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستبلغ قيمتها 60 مليون يورو بعد الاتفاق مع مسؤولي ليون على كافة التفاصيل.

وانضم فقير (24 عامًا) لصفوف ليون عام 2011، ويمتد عقده حتى 2020 ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الفرنسي.

وشارك الدولي الفرنسي خلال الموسم الجاري في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفًا.

المصدر
الأناضول
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نبيل فقير
ليفربول
انتقالات اللاعبين
ليون
صفقة
الدوري الفرنسي لكرة القدم

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