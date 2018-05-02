دوري أبطال أوربا
الأربعاء 2 مايو 2018 17:44

ليفربول يصدر تعليمات صارمة من أجل سلامة مشجعيه في روما

مشجعو ليفربول الإنجليزي يستعدون قبل مباراة روما
مشجعو ليفربول الإنجليزي يستعدون قبل مباراة روما
رويترز
أصدر ليفربول تعليمات لمشجعيه المسافرين إلى روما لدعم الفريق في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وطلب ليفربول من جماهيره عدم السير إلى أو من الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية تحت أي ظرف من الظروف.

وتأتي هذه التعليمات بعد اشتباكات بين المشجعين خارج ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي وهو ما أسفر عن إصابة مشجع لفريق ليفربول ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفاز ليفربول 5-2 في لقاء الذهاب ويحلم بالوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 2007.

وطالب ليفربول المشجعين بالتنقل عن طريق حافلات وفقا لأماكن محددة للتوقف حتى يصل إلى ملعب روما كما طلب عدم السفر بشكل فردي أو ارتداء ألوان النادي أو الإمساك بشعاراته في الأماكن التذكارية في روما.

وإضافة إلى ذلك سيكون أيضا على جماهير ليفربول الحضور إلى الملعب في وقت مبكر والتعاون بشكل تام مع السلطات الإيطالية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دوري أبطال أوروبا
ليفربول
روما الإيطالي
محمد صلاح
مشجعون

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